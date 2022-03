"Barrages Coupe du monde 2022 : Portugal et Italie en danger, zone Afrique... Heures et chaîne TV"

BARRAGES. Semaine décisive avec les barrages de la Coupe du Monde 2022. Ce jeudi 24 mars, la zone Europe démarre avec notamment au programme : Portugal - Turquie et Italie - Macédoine du Nord. Les barrages en Afrique commencent vendredi 25 mars.

[Mis à jour le 24 mars 2022 à 17h15] Depuis le jeudi 24 mars, 17 équipes ont leur billet pour la Coupe du monde 2022 après la qualification du Japon et de l'Arabie Saoudite en attendant les résultats des barrages. Les rencontres de la zone Europe commencent jeudi 24 mars. Le Portugal et l'Italie sont en danger ce soir à partir de 20h45 face à la Turquie et la Macédoine du Nord avant un potentiel duel entre les deux derniers champions d'Europe. En Afrique, les barrages commencent vendredi 25 mars avec plusieurs chocs au programme : un remake de la dernière finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Egypte et le Sénégal ou encore un certain Cameroun - Algérie.

Pour suivre les barrages, sachez que tous les matchs en Afrique sont programmés ce vendredi 25 mars et seront diffusés sur la chaîne l'Equipe et l'Equipe live. Pour l'Europe, le match Portugal - Turquie sera diffusé sur TFX ce jeudi 24 mars alors que le reste des barrages seront également à suivre sur l'Equipe.

Contrairement à l'Europe, la zone Afrique ne peut pas envoyer des équipes directement à la Coupe du monde. Toutes les nations devront passer un 3e tour sous forme d'un match aller-retour. Voici le tirage au sort complet des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2022 qui commenceront le vendredi 25 mars :

République Démocratique du Congo - Maroc

Cameroun - Algérie

Mali - Tunisie

Égypte - Sénégal

Ghana - Nigéria

Quel est le tirage au sort des barrages en Europe ?

Le tirage au sort pour la voie A :

Ecosse - Ukraine (reporté)

Pays de Galles - Autriche

Le tirage au sort pour la voie B

Russie - Pologne (annulé)

Suède - République Tchèque

Le tirage au sort pour la voie C

Italie - Macédoine du Nord

Portugal - Turquie

#EQ Tirage des barrages



et dans la même voie



Donne tes 3 derniers qualifiés pour la #WC2022... pic.twitter.com/jCuqvqdj0Z — Éliminatoires Coupe du Monde (@EURO2024FRA) November 26, 2021

Quel est le calendrier des matchs de barrage ?

Après le tirage au sort et la séparation des douze équipes en trois voies, les matchs se disputeront au mois de mars prochain. Voici le calendrier :

Finales (mardi 29 mars)

Voie A

Pays de Galles ou Autriche - Écosse ou Ukraine (20h45)

Voie B

Pologne - Suède ou République tchèque (20h45)

Voie C

Portugal ou Turquie - Italie ou Macédoine du Nord (20h45)

Dates des barrages en Afrique