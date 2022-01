Calendrier CAN 2022 : Algérie, Tunisie... Programme du jour et chaîne TV

Sommaire Calendrier matchs de la CAN 2022 Chaîne TV et heure de diffusion de la CAN [Mis à jour le 16 janvier à 10h21] Quelques jours après une fin de match rocambolesque face au Mali, la Tunisie est de retour sur le terrain et doit...