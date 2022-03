Leicester - Rennes : compos, chaîne TV, pronos...toutes les infos

Leicester - Rennes. Découvrez toutes les infos du match entre Leicester et le Stade Rennais dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue Europa Conference.

Trois ans après avoir été éliminés par Arsenal en huitièmes de finale de Ligue Europa, le Stade Rennais a de nouveau rendez-vous avec un club anglais ce jeudi 10 mars en huitièmes de finale de Ligue Europa. Les hommes de Bruno Genesio se déplacent outre-Manche pour affronter Leicester. Pour l'entraîneur des Bretons, Leicester est au-dessus : "c'est une équipe construite pour se battre pour la C1 dans le meilleur Championnat du mode, sans doute, avec des matchs engagés tous es week-ends, donc ils sont habitués à ce genre de confrontation".

Du côté de Leicester, Brendan Rodgers devra faire sans Wesley Fofana, testé positif au Covid et tout juste remis d'une fracture du péroné de la jambe gauche mais aussi Ricardo Pereira. Pour l'ancien entraîneur de Liverpool, ses joueurs devront se méfier des Rennais : "Rennes est vraiment en train de réaliser une bonne saison. Ils jouent un beau football, très offensif, avec des joueurs dangereux. Sur les deux matches, il faudra vraiment être à notre meilleur niveau. Mais nous avons confiance sur le fait qu'on peut leur poser des problèmes."

Le coup d'envoi de la rencontre opposant Leicester au Stade Rennais dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue Europa Conference est prévu à 21h00 depuis le stade King Power Stadium de Leicester.

Détenteur des droits TV de Ligue Europa Conference, RMC Sport 1 diffusera la rencontre dès le coup d'envoi. Aucune retransmission en clair du match Leicester - Stade Rennais est prévue.

Si vous souhaitez suivre ce huitième de finale aller de Ligue Europa Conference sur smartphone, tablette ou ordinateur, vous devrez souscrire à un abonnement sur l'application MyCanal ou RMC Sport.

Leicester : Schmeichel - Choudhury - Amartey - Söyüncü - Thomas - Tielemans - Ndidi - Albrighton - Maddison - H.Barnes - Iheanacho

Stade Rennais : A.Gomis - H.Traoré - Omari - Aguerd - Meling - Santamaria - J.Martin - Bourigeaud - Doku - Laborde - Terrier.

Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais n'est pas le seul à donner Leicester le rôle de favori dans cette rencontre européenne. Pour les bookmakers, un succès des joueurs de Brendan Rodgers est plus probable et la cote d'une victoire des partenaires du Belge Youri Tielemans oscille entre 2,15 (Bwin) et 2,35 (Betclic). Mais si vous croyez à un exploit des Bretons, de Gaëtan Laborde et ses coéquipiers, les cotes d'une victoire rennaise varient entre 2,55 (Bwin) et 3,10 (Parions Sport en ligne).