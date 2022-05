DIRECT. Francfort - Rangers : suivez la finale de la Ligue Europa en live

DIRECT. EINTRACHT - RANGERS. La Ligue Europa tire sa révérence avec un dernier choc aussi excitant qu'inattendu entre les Aigles de Francfort et les Gers de Glasgow. Suivez avec nous la finale à Séville.

20:42 - Un but par match L'Eintracht Francfort a inscrit au moins un but lors de chacun de ses matches cette saison en Europa League. Le club allemand en est à 20 réalisations en 12 sorties dans la compétition. En revanche, sa défense n'a connu que deux rencontres sans encaisser de buts, dont la demi-finale retour contre West Ham.

20:40 - Une défense permissive Les Glasgow Rangers ont encaissé au moins un but lors de chacun de leurs cinq derniers matches d'Europa League. Ils n'ont plus gardé leur cage inviolée depuis le 10 mars dernier et la réception du Crvena zvezda en huitième de finale aller (3-0).

20:37 - Glasner : "Livrer une grande prestation" "Je vois en les Rangers un mélange de West Ham et de Barcelone. L'influence néerlandaise de l'entraîneur dans leur jeu de construction, mais avec la mentalité britannique. Nous devrons livrer une grande prestation", dévoile Oliver Glasner. Le technicien autrichien de l'Eintracht Francfort avertit donc ses joueurs sur le danger que représenteront les Ecossais avec beaucoup de volume dans le jeu et des attaques tranchantes.

20:35 - L'anniversaire des Rangers Fondé en mars 1872, à Glasgow, les Rangers célèbrent cette année leurs 150 ans d’histoire. Champion en titre, le club est le plus titré d’Ecosse avec 55 sacres dans le championnat national à son palmarès.

20:32 - Tavernier : "A une marche de la gloire" "Nous sommes à une marche de la gloire et nous voulons ramener la coupe à la maison. Nous donnerons tout sur le terrain et rendrons tout le monde fier", a indiqué James Tavernier. Capitaine des Rangers, le latéral droit sera l'un des hommes clés de la finale de Ligue Europa contre Francfort puisqu'il est l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 7 buts. Il peut devenir le premier défenseur à obtenir cette distinction honorifique.

20:30 - Allemagne, je t'aime, moi non plus Les Glasgow Rangers présentent un bilan à l'équilibre face aux équipes allemandes en coupes d'Europe avec 18 victoires, 15 nuls pour 18 défaites. Cette saison, ils ont même sorti deux autres clubs de Bundesliga de la compétition : Dortmund en barrages de la phase à élimination directe et Leipzig en demi-finales, deux équipes bien mieux classées que Francfort en championnat cette saison.

20:25 - Invaincu contre les clubs écossais L'Eintracht n'a jamais perdu en quatre matches UEFA face aux clubs écossais (3 victoires, 1 nul). Outre cette confrontation avec les Rangers, les Allemands éliminaient Aberdeen au premier tour de leur campagne de Coupe UEFA victorieuse en 1979/80.

20:22 - Une finale intéressante ? "Nous allons voir deux équipes qui ont un style de jeu similaire et qui seront portées par leurs fans. Ce sera l'une des finales les plus intéressantes depuis longtemps", espère le gardien allemand Kevin Trapp. L'ancien portier du Paris Saint-Germain sera titulaire dans le but de Francfort pour cette rencontre d'importance face aux Glasgow Rangers.

20:20 - Acte IV L'Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers s’affrontent pour la troisième fois dans leur histoire commune. Les deux premiers matches ont été survolés par les Allemands. En demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1959-1960, ils avaient passé 12 buts aux Ecossais, six à domicile (6-1) et six autres à Glasgow (6-3).

20:17 - Van Bronckhorst : "Ce sera passionnant" "Ils sont très bien organisés et évoluent dans le même système que Leipzig, ils sont rapides sur les transitions et peuvent être assez dangereux. Ce sera passionnant", prévient Giovanni van Bronckhorst, qui a succédé l’automne dernier à Steven Gerrard sur le banc des Rangers. L'ancien barcelonais et international néerlandais vit là sa troisième expérience d'entraîneur après un passage de 4 ans au Feyenoord Rotterdam, son club formateur où il a aussi finit sa carrière (2015-2019), et une année à Ghangzhou (2020).

20:15 - Le retournement des Rangers Au tour précédent, les Glasgow Rangers ont déjoué les pronostics en arrachant leur billet pour la finale aux dépends de Leipzig. Défait à l'aller en Allemagne (0-1), les hommes de van Bronckhorst ont emballé le retour inscrivant deux buts en cinq minutes dans la première demi-heure par Tavernier et Kamara. Si Nkunku égalisait sur l'ensemble des deux matches à la 71ème, Lundstram ouvrait la porte de la finale aux siens dix minutes plus tard (3-1).

20:10 - Une demie bien menée En demi-finales, l'Eintracht Francfort s'est défait de West Ham. Victorieux à l'aller en Angleterre (2-1), les Allemands avaient confirmé leur supériorité en s'imposant devant leurs supporters grâce à un but de Borré (1-0).

20:07 - Un slovène au sifflet La finale de Ligue Europa entre l'Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers sera arbitrée par le Slovène Slavko Vincic. Il sera assisté par ses compatriotes Tomaz Klancnik et Andraz Kovacic. Le Serbe Srdjan Jovanovic officiera en qualité de quatrième arbitre. Enfin, le Néerlandais Pol van Boekel sera en charge de la VAR.

20:05 - La composition des Glasgow Rangers Une surprise dans le onze de départ des Glasgow Rangers. Pour disputer la finale de la Ligue Europa, Giovanni van Bronckhorst a décidé d'aligner Wright au lieu de Ramsey sur le flanc droit de son attaque, où il combinera avec Aribo et Kent. Le capitaine Tavernier aura bien la charge d'occuper le couloir droit, quand Barisic fera de même à gauche. Jack et Kamara sont associés au milieu. Derrière, Lundstram, Bassey et Goldson protègeront l'axe de la défense, devant McGregor. Voici la compo ! ⬇️ #UELfinal pic.twitter.com/5DA5GwpTl9 — Glasgow Rangers_fr (@Rangers_fr) May 18, 2022