Francfort - Rangers : heure, chaîne TV, pronostics... Les infos sur la finale de la Ligue Europa

Francfort - Rangers. Invités surprises, l'Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers s'affrontent dans une finale de Ligue Europa plus ouverte que jamais.

Un avis de grosse chaleur plane sur Séville et pas seulement parce que le thermomètre s'est emballé et qu'une canicule printanière écrase le Sud de l'Europe. Au-delà des 30 degrés annoncés au coup d'envoi à 21h, Séville se prépare à vivre une nuit chaude, comme l'Andalousie les aime, une nuit de ferveur. Car au moins 130 000 Ecossais (80 000) et Allemands (50 000) ont envahi la cité sur les bords du Guadalquivir pour assister à la finale de l'Europa League opposant les renaissants Glasgow Rangers, de retour du purgatoire 10 ans après avoir été précipité dans le gouffre de la D4 écossaise, et de l'autre l'Eintracht Francfort, à la poursuite d'une grandeur évanouie. Une finale surprise entre deux clubs n'ayant plus rien gagner sur la scène européenne depuis respectivement 50 et 42 ans. Mais une finale méritée tant chacun a démontré ses qualités tout au long de cette campagne européenne.

Des parcours réussis

D'un côté, l'Eintracht Francfort a traversé la compétition sans jamais faillir, s'offrant notamment le scalp du FC Barcelone en quarts de finale et devenant la troisième équipe à atteindre la finale sans défaite après Chelsea, il y a deux ans, et Villarreal l'an passé (les deux avaient gagné le trophée, ndlr). Une seule fois les Allemands ont frémi, c'était en huitièmes quand le Betis Séville de Nabil Fekir l'a poussé en prolongations. Une demi-heure sous haute tension à domicile au bout de laquelle le malheureux Rodriguez marqua contre son camp (121ème), évitant de fait la loterie des penalties. En difficulté en Bundesliga (11ème), Francfort mise tout sur cette compétition pour croire encore à l'Europe la saison prochaine et sauver la présente.

De l'autre, les Rangers ont déjoué tous les pronostics éjectant dès les seizièmes de finale Dortmund. Passé sur le râble de l'Etoile rouge de Belgrade ensuite, ils ont dû aussi s'extirper d'une prolongation périlleuse contre Braga en quarts avant de retourner la situation contre Leipzig en demies, montrant tout le caractère de James Tarvernier et de ses coéquipiers. "Nous sommes à une marche de la gloire et nous voulons ramener la coupe à la maison. Nous donnerons tout sur le terrain et rendrons tout le monde fier", confie le latéral droit des Rangers, symbole des siens et meilleur buteur de la compétition avec ses 7 buts.

van Bronckhorst : "Ce sera passionnant"

Cette dernière marche sera certainement la plus haute et la plus dure à gravir mais rien n'indique que les deux équipes trembleront, elles qui ont pris l'habitude de marquer à chaque match. "Nous allons voir deux équipes qui ont un style de jeu similaire et qui seront portées par leurs fans. Ce sera l'une des finales les plus intéressantes depuis longtemps", croit le gardien allemand Kevin Trapp. Son entraîneur se fait plus fin dans l'analyse de l'adversaire écossais. "Je vois en les Rangers un mélange de West Ham et de Barcelone. L'influence néerlandaise de l'entraîneur dans leur jeu de construction, mais avec la mentalité britannique. Nous devrons livrer une grande prestation", expose Oliver Glasner. Un respect et une méfiance partagée sur le banc d'en face. "Ils sont très bien organisés et évoluent dans le même système que Leipzig, ils sont rapides sur les transitions et peuvent être assez dangereux. Ce sera passionnant", prévient Giovanni van Bronckhorst, qui a succédé l'automne dernier à Steven Gerrard sur le banc des Rangers. Passionnant à plus d'un titre car en plus d'un trophée dont les deux clubs manquent cruellement, c'est un billet pour la Ligue des Champions son prestige, son défi et la manne financière que cela représente, qui se joue ce soir à Séville. De quoi faire chauffer l'atmosphère encore un plus en marge de cette finale plus ouverte et indécise que jamais.

La finale d'Europa League entre l'Einracht Francfort et les Glasgow Rangers aura lieu à partir de 21 heures, dans l'antre habituelle du Séville FC, le Ramon Sanchez-Pizjaun.

La finale d'Europa League entre l'Einracht Francfort et les Glasgow Rangers sera retransmise en direct sur W9 et Canal+Sport.

La finale d'Europa League entre l'Einracht Francfort de Santos Borré et les Glasgow Rangers de James Tavernier sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

