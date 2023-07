Cette sortie publique a attisé la haine chez les supporters Colchoneros. Sa plaque aux abord du Metropolitano aurait même été vandalisée. Il a été écarté par Diego Simeone en raison de tension dans le vestiaire. Il n'est pas certain qu'il puisse de nouveau évoluer en Espagne. Le FC Barcelone est financièrement limité et cherche toujours un moyen d'obtenir Bernardo Silva. Leur agent respectif Jorge Mendes a du pain sur la planche.

L'Olympique de Marseille et Pierre-Emerick Aubameyang se sont mis d'accord. Le Gabonais va intégrer l'effectif olympien jusqu'en 2026. L'attaquant doit rejoindre l'Allemagne ce soir avant de décoller en direction de la cité phocéenne. Il devra ensuite passer sa visite médicale prévue demain.

Formé à la Masia, Oriol Romeu a été invité à s'épanouir ailleurs. Maintenant que ses prestations sont devenues très bonnes, le FC Barcelone a souhaité le réintégrer à son effectif. Pour le reprendre, le FC Barcelone a déboursé 4,5 millions auprès de Gérone pour un contrat jusqu'en 2026. C'est la quatrième recrue de Xavi qui a auparavant fait signer Ilkay Gundogan, Inigo Martinez et Vitor Roque.

11:33 - Benjamin Mendy a retrouvé un club de Ligue 1 !

C'est assez inattendu mais pourtant les Merlus ont annoncé la venue de Benjamin Mendy. Accusé d'agressions sexuelles et de viols, le champion du monde 2018 a été conduit devant la justice britannique. Le tricolore a été jugé non-coupable la semaine dernière et a ainsi pu être libéré. Le procès avait duré des mois. Mais l'ancien joueur des Skyblues en est sorti vainqueur. Certaines personnalités du monde du football lui ont même apporté un soutien. C'est le cas de Paul Pogba ou de Vinicius Junior. A peine dehors, le Français n'a pas attendu longtemps avant de refouler un terrain de football. Il a d'abord été aperçu sur une vidéo en train de rejouer au foot. Mieux, n'ayant plus de contrats, le latéral gauche a déjà trouvé un endroit où rebondir. Il s'agit du FC Lorient qui a donc décidé de miser sur lui pendant deux années.