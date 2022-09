AC Milan - Inter : chaîne, compos, pronos... Les infos du match

AC Milan - Inter. Chaîne TV, streaming, compositions probables... Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos du match de la 5e journée de Serie A entre l'AC Milan et l'Inter, prévu ce samedi (18h) au stade Giuseppe-Meazza.

Fort de son titre de champion d'Italie obtenu la saison dernière, l'AC Milan affiche de grandes ambitions pour cette nouvelle saison de Serie A qui sera, comme tous les autres championnats européens, perturbée par la Coupe du monde au Qatar. Les coéquipiers d'Olivier Giroud ont toutefois démarré timidement la saison avec deux victoires pour deux matchs nuls en quatre journées. Avant le début de la campagne européenne de Ligue des champions la semaine prochaine, le derby milanais est l'occasion de frapper un grand coup et de lancer la saison.

Du côté de l'Inter, le début de saison n'a pas été parfait non plus, malgré trois victoires en quatre matchs, face à Lecce (2-1), La Spezia (3-0) et Cremonese (3-1). La lourde défaite subie au Stadio Olimpico face à la Lazio (3-1) a fait tache, surtout que l'attaquant belge Romelu Lukaku, revenu en grande pompe après sa saison ratée à Chelsea, s'est blessé durant cette rencontre. Avant de recevoir le Bayern mercredi en Ligue des champions, les joueurs de Simone Inzaghi ont besoin de se rassurer et une victoire dans le derby serait la bienvenue.

À quelle heure débute le match Milan - Inter ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 5e journée de Serie A entre l'AC Milan et l'Inter sera donné à 18 heures au stade Giuseppe-Meazza de Milan par l'arbitre italien Daniele Chiffi.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Milan - Inter ?

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la télévision française pour ce match entre ce derby milanais entre Milan et l'Inter. Ce choc au sommet de la Serie A sera diffusé sur beIN Sports 1 ce samedi après-midi à partir de 18 heures.

Quelle diffusion streaming pour le match Milan - Inter ?

Pour suivre cette rencontre entre l'AC Milan et l'Inter sur Internet, il vous faut également posséder un abonnement, puisque seul le site de beIN Sports propose la diffusion en ligne du match entre les deux équipes milanaises ce samedi.

Quelles compositions probables pour Milan - Inter ?

Pour ce derby milanais, l'entraîneur du Milan Stefano Pioli sera privé de Rebic, Origi et d'Ibrahimovic, tous blessés. Le coach italien devrait donc aligner l'équipe la plus forte possible, après avoir fait légèrement tourner son effectif mardi à Sassuolo (0-0). La composition d'équipe probable du Milan: Maignan - Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez - Bennacer, Tonali - Messias, De Ketelaere, R. Leao - Giroud.

Du côté de l'Inter, le grand absent se nomme Romelu Lukaku, qui a fait son retour en Italie cet été après une saison ratée à Chelsea. Sans l'attaquant belge, c'est Edin Dzeko qui devrait être associé à Lautaro Martinez devant, dans le 3-5-2 de Simone Inzaghi. La composition d'équipe probable de l'Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Dimarco - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian - Dzeko, L. Martinez.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Milan - Inter ?

Dans cette rencontre au sommet de la Serie A, l'Inter est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Intéristes oscille entre 2,5 et 2,7 tandis que celle d'une victoire du Milan se situe entre 2,8 et 3. La cote pour un match nul est d'environ 3,3.