Qui est Sonia Souid, l'agente qui veut porter plainte contre Noël Le Graët ?

Sonia Souid, agente de joueurs qui a pris la parole dans les médias mardi 10 janvier pour dénoncer l'attitude de Noël Le Graët envisage désormais de porter plainte.

Sonia Souid ne compte pas en rester la. Alors que Noël Le Graët a démissionné de son poste de la FFF, ce dernier conteste le témoignage de l'agente de joueurs en parlant de confessions téléguidées. Entendre que mon témoignage était un coup monté, ça me fait très mal. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans l'histoire ? À part de risquer de compromettre ma carrière, ma réputation ? Parler d'un sujet qui m'a meurtrie, qui a atteint ma dignité, cela n'a été que douleur et souffrance ", a répondu l'agente.

Pour rappel, son audition par les inspecteurs a conduit ces derniers à effectuer un signalement pour "outrage sexiste", et une enquête pour harcèlement moral et sexuel a été ouverte le 16 janvier dernier. Interrogée de nouveau ce jeudi, cette fois sur France Info, Sonia Souid évoque de nouveau l'harcèlement qu'elle a pu ressentir . "Il m'a proposée de me présenter Brigitte Henriques, chargée du développement du foot féminin, rappelle-t-elle. J'arrive au domicile parisien de M.Le Graët vers 18h30, 19h, deux coupes de champagne étaient servies. Je commence le rendez-vous parce que Brigitte Henriques n'arrive pas. J'expose toutes mes idées, je ne touche pas à ma coupe de champagne mais lui en boit plusieurs et ça semble le désinhiber. Il tombe sa veste de costume, déboutonne sa chemise, il est avachi sur le canapé, il écarte les jambes, est de plus en plus débraillé et se caresse le bas ventre. C'est l'image que j'ai de du président de la FFF (...) A l'époque, je me suis même pas posée la question, je débutais ma carrière, il s'agissait du président de la FFF, rappelle-t-elle. Depuis le mois de septembre, avec l'article de So Foot, je me suis rendue compte que d'autres femmes étaient concernées et victimes du comportement inapproprié de M.Le Graët. J'ai été meurtrie de la réaction de M.Le Graët. La réflexion murissait dans ma tête. La démission, oui, mais a-t-il présenté des excuses ou a-t-il eu la moindre pensée pour des victimes? Je suis en pleine réflexion (pour une plainte)."

Qui est Sonia Souid ?

Sonia Souid est née en 1985 et est actuellement une agent de sportifs, elle est notamment responsable de la prise de poste de Corinne Diacre au Clermont Foot. Avant d'embrasser cette carrière, la jeune femme était une joueuse de volley-ball dans un cycle de sport études. Après des échecs en médecine et grâce à son président, elle deviendra agent immobilier dans le luxe, dernier tremplin avant de devenir agent de sportifs. Sonia Souid obtiendra sa licence FFF en mai 2010. Grâce à son père, elle choisit alors de commencer sa carrière d'agent au Qatar et aux Émirats arabes unis car ces pays comptent très peu d'agents Par ailleurs, sur le plan de la vie privée, elle participera également au concours de Miss France en 2004 après avoir été élue Miss Auvergne en 2003.