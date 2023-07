Coupe du monde de football féminin 2023 : quand les Bleues joueront face au Brésil ?

Le deuxième match de la Coupe du monde féminine pour les Bleues approche, les dernières infos.

Le grand rendez-vous pour l'équipe de France approche. Après un match nul très poussif face à la Jamaïque, l'équipe de France n'a pas vraiment droit à l'erreur face au Brésil ce samedi 29 juillet. En cas de défaite et de victoire des Jamaïquaines face au Panama, la qualification serait plus que compromise et il faudrait se pencher sur la différence de buts. Problème, les Bleues ont quelques soucis dans l'effectif. En plus d'avoir une attaque en délicatesse, marquée par les nombreuses blessures avant la compétition, la défense des Bleues inquiète puisque la capitaine Wendie Renard est incertaine, touchée au mollet.

Dans le reste de l'actualité de cette Coupe du monde, coup d'arrêt pour les Etats-Unis jeudi 27 juillet avec un match nul concédé face aux Pays-Bas (1-1). Au classement, les Américaines ne devancent les Néerlandaises qu'à la différence de but (+3 contre +1). Notons quand même cet exploit historique puisque cela met fin à une série de treize victoires de rang en Coupe du monde pour les Américaines, doubles tenantes du titre.

Le match d'ouverture de la Coupe du monde a été fixé le jeudi 20 juillet, avec la confrontation de la Nouvelle Zélande et de la Norvège. Les phases de poules se poursuivront jusqu'au 3 août avant une journée de latence.

La suite de la compétition sera plus décisive avec les phases à élimination directe et une finale organisée le 20 août à Sydney, au Stadium Australia.

La France a été le dernier pays hôte de la Coupe du monde de football féminin en 2019. Elle passe le flambeau aux co-organisateurs, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

France Télévisions, diffuseur de la Coupe du monde féminine avec M6, a programmé 32 matches dont le match d'ouverture, Nouvelle-Zélande-Norvège et la finale (le 20 août à midi). Le groupe M6 diffuse les 32 autres matchs.

Si la diffusion de la finale a été décidée par tirage au sort, les matchs des phases finales ont été distribués équitablement.

La Coupe du monde de football dure un mois entier et se dispute en deux phases, les poules d'abord puis les phases finales ensuite.

Jeudi 27 juillet

États-Unis – Pays-Bas (Groupe E – J2 – Wellington) : 3h00

Portugal – Vietnam (Groupe E – J2 – Hamilton) : 9h30

Australie – Nigeria (Groupe B – J2 – Brisbane) : 12h00

Vendredi 28 juillet

Argentine – Afrique du Sud (Groupe G – J2 – Dunedin) : 2H00

Angleterre – Danemark (Groupe D – J2 – Sydney) : 10h300

RP Chine – Haïti (Groupe D – J2 – Adélaïde) : 13h00

Samedi 29 juillet

Suède – Italie (Groupe G – J2 – Wellington) : 9h30

France – Brésil (Groupe F – J2 – Brisbane) : 12h00

Panama – Jamaïque (Groupe F – J2 – Perth) : 14H30

Dimanche 30 juillet

Corée du Sud – Maroc (Groupe H – J2 – Adélaïde) : 6h30

Suisse – Nouvelle-Zélande (Groupe A – J3 – Dunedin) : 9h00

Norvège – Philippines (Groupe A – J3 – Auckland) : 9h00

Allemagne – Colombie (Groupe H – J3 – Sydney) : 11h30

Lundi 31 juillet

Japon – Espagne (Groupe C – J3 – Wellington) : 9h00

Costa Rica – Zambie (Groupe C – J3 – Hamilton) : 9h00

Canada – Australie (Groupe B – J3 – Melbourne) 12h00

République d'Irlande – Nigeria (Groupe B – J3 – Brisbane) : 12h00

Mardi 1er août

Portugal – États-Unis (Groupe E – J3 – Auckland) : 9h00

Vietnam – Pays-Bas (Groupe E – J3 – Dunedin) : 9h00

RP Chine – Angleterre (Groupe D – J3 – Adélaïde) : 13h00

Haïti – Danemark (Groupe D – J3 – Perth) : 13h00

Mercredi 2 août

Argentine – Suède (Groupe G – J3 – Hamilton) : 9h00

Afrique du Sud – Italie (Groupe G – J3 – Wellington) : 9h00

Panama – France (Groupe F – J3 – Sydney) : 12h00

Jamaïque – Brésil (Groupe F – J3 – Melbourne) : 12h00

Jeudi 3 aout

Corée du Sud – Allemagne (Groupe H – J3 – Brisbane) : 12h00

Maroc – Colombie (Groupe H – J3 – Perth) : 12h00

Samedi 5 aout

Huitième de finale 1 : Vainqueur du Groupe A – Deuxième du Groupe C (Auckland) : 7h00

Huitième de finale 2 : Vainqueur du Groupe C – Deuxième du Groupe A (Wellington) : 10h00

Dimanche 6 aout

Huitième de finale 3 : Vainqueur du Groupe E – Deuxième du Groupe G (Sydney) : 4h00

Huitième de finale 4 : Vainqueur du Groupe G – Deuxième du Groupe E (Melbourne) : 11h00

Lundi 7 aout

Huitième de finale 5 : Vainqueur du Groupe D – Deuxième du Groupe B (Brisbane) : 9h30

Huitième de finale 6 : Vainqueur du Groupe B – Deuxième du Groupe D (Sydney) : 12h30

Mardi 8 aout

Huitième de finale 7 : Vainqueur du Groupe H – Deuxième du Groupe F (Melbourne) : 10h

(Melbourne) : 10h Huitième de finale 8 : Vainqueur du Groupe F – Deuxième du Groupe H (Adélaïde) : 13h00

Vendredi 11 aout

Quarts de finale 1 : Vainqueur huitième de finale 1 – Vainqueur huitième de finale 3 (Wellington) : 3h00

Quarts de finale 2 : Vainqueur huitième de finale 2 – Vainqueur huitième de finale 4 (Auckland) : 9h30

Samedi 12 aout

Quarts de finale 3 : Vainqueur huitième de finale 6 – Vainqueur huitième de finale 8 (Brisbane) : 11h

Quarts de finale 4 : Vainqueur huitième de finale 5 – Vainqueur huitième de finale 7 (Sydney) : 12h30

Mardi 15 aout

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 – Vainqueur quart de finale 2 (Auckland) : 10h00

Mercredi 16 aout

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 – Vainqueur quart de finale 4 (Sydney) : 12h00

Samedi 19 aout

Petite finale, match pour la 3e place (Brisbane) : 10h00

Dimanche 20 aout

Finale (Sydney) : 12h00

32 équipes sont qualifiées pour la Coupe du monde de football féminin. Les sélections, après tirage au sort, ont été réparties dans 8 groupes de 4.

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse Groupe B : Australie, Irlande, Nigéria, Canada

Australie, Irlande, Nigéria, Canada Groupe C : Espagne, Costa-Rica, Zambie, Japon

Espagne, Costa-Rica, Zambie, Japon Groupe D : Angleterre, Danemark, Chine, Haïti

Angleterre, Danemark, Chine, Haïti Groupe E : Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal

Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal Groupe F : France, Jamaïque, Brésil, Panama

France, Jamaïque, Brésil, Panama Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine Groupe H : Allemagne, Maroc, Colombie, Corée-du-Sud

L'équipe de France féminine a l'étiquette d'outsider. Les Bleues, en compétition internationale, sont très régulières, elles se sont systématiquement sorties des poules depuis 2009. Elles n'ont cependant jamais joué une finale, toujours disqualifiées avant.

Les Tricolores peinent à prendre le dessus sur des adversaires qui ont montré davantage de confiance et de sérénité dans les moments clés. La France, solide, est une nouvelle fois en quête d'une première finale.

23 juillet 2023 : France- Jamaïque (12h)

France- Jamaïque (12h) 29 juillet 2023 : France - Brésil (12h)

France - Brésil (12h) 2 août 2023 : Panama - France (12h)

Disputée depuis 1991, la Coupe du monde de football féminin est très récente. Le Mondial 2023 est la 9e édition. Seules quatre nations se sont jusque-là imposées.