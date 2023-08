Coupe du monde féminine 2023 : l'Allemagne éliminée ! Le Maroc face aux Bleues en 1/8e, la date

L'équipe de France féminine de football affrontera le Maroc lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Nouvelle sensation dans cette Coupe du monde féminine de football avec l'élimination surprise de l'Allemagne, double championne du monde en 2003 et 2007 et dernière finaliste de l'Euro, accrochée par la Corée du Sud lors du dernier match de poule ce jeudi 3 août (1-1) alors que le Maroc s'est imposé dans le même temps face à la Colombie, déjà qualifiée (1-0). Conséquence, les Allemandes terminent à la 3e place de ce groupe H et laisse les Marocaines de Reynald Pedros s'offrir un huitième de finale historique face à l'équipe de France.

Les Bleues auront donc rendez-vous le 8 août prochain à 13h du côté d'Adélaïde pour tenter de rejoindre les quarts de finale de cette Coupe du monde, un stade de la compétition déjà atteint lors des deux dernières éditions en France et au Canada. Nous connaissons désormais toutes les affiches des huitièmes de finale avec notamment un très alléchant Suède - Etats-Unis. Une nouvelle compétition débute donc, sans le Canada, l'Allemagne et le Brésil, éliminés à la surprise générale lors de cette phase de poules. Une bonne nouvelle pour les Bleues qui s'affichent désormais comme l'une des favorites de ce Mondial en Australie / Nouvelle-Zélande.

Le match d'ouverture de la Coupe du monde a été fixé le jeudi 20 juillet, avec la confrontation de la Nouvelle Zélande et de la Norvège. Les phases de poules se poursuivront jusqu'au 3 août avant une journée de latence.

La suite de la compétition sera plus décisive avec les phases à élimination directe et une finale organisée le 20 août à Sydney, au Stadium Australia.

La France a été le dernier pays hôte de la Coupe du monde de football féminin en 2019. Elle passe le flambeau aux co-organisateurs, la Nouvelle-Zélande et l'Australie.

France Télévisions, diffuseur de la Coupe du monde féminine avec M6, a programmé 32 matches dont le match d'ouverture, Nouvelle-Zélande-Norvège et la finale (le 20 août à midi). Le groupe M6 diffuse les 32 autres matchs.

Si la diffusion de la finale a été décidée par tirage au sort, les matchs des phases finales ont été distribués équitablement.

La Coupe du monde de football dure un mois entier et se dispute en deux phases, les poules d'abord puis les phases finales ensuite.

Samedi 5 aout

Suisse - Espagne (Auckland) : 7h00

Japon - Norvège (Wellington) : 10h00

Dimanche 6 aout

Pays-Bas - Afrique du Sud (Sydney) : 4h00

Suède - Etats-Unis (Melbourne) : 11h00

Lundi 7 aout

Angleterre - Nigéria (Brisbane) : 9h30

Australie - Danemark (Sydney) : 12h30

Mardi 8 aout

Huitième de finale 7 : Colombie – Jamaïque (Melbourne) : 10h

Huitième de finale 8 : France – Maroc (Adélaïde) : 13h00

Quarts de finale 1 : Vainqueur huitième de finale 1 – Vainqueur huitième de finale 3 (Wellington) : 3h00

Quarts de finale 2 : Vainqueur huitième de finale 2 – Vainqueur huitième de finale 4 (Auckland) : 9h30

Samedi 12 aout

Quarts de finale 3 : Vainqueur huitième de finale 6 – Vainqueur huitième de finale 8 (Brisbane) : 11h

Quarts de finale 4 : Vainqueur huitième de finale 5 – Vainqueur huitième de finale 7 (Sydney) : 12h30

Mardi 15 aout

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 – Vainqueur quart de finale 2 (Auckland) : 10h00

Mercredi 16 aout

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 – Vainqueur quart de finale 4 (Sydney) : 12h00

Samedi 19 aout

Petite finale, match pour la 3e place (Brisbane) : 10h00

Dimanche 20 aout

Finale (Sydney) : 12h00

32 équipes sont qualifiées pour la Coupe du monde de football féminin. Les sélections, après tirage au sort, ont été réparties dans 8 groupes de 4.

Groupe A : Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse

Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse Groupe B : Australie, Irlande, Nigéria, Canada

Australie, Irlande, Nigéria, Canada Groupe C : Espagne, Costa-Rica, Zambie, Japon

Espagne, Costa-Rica, Zambie, Japon Groupe D : Angleterre, Danemark, Chine, Haïti

Angleterre, Danemark, Chine, Haïti Groupe E : Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal

Etats-Unis, Vietnam, Pays-Bas, Portugal Groupe F : France, Jamaïque, Brésil, Panama

France, Jamaïque, Brésil, Panama Groupe G : Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine

Suède, Afrique du Sud, Italie, Argentine Groupe H : Allemagne, Maroc, Colombie, Corée-du-Sud

L'équipe de France féminine a l'étiquette d'outsider. Les Bleues, en compétition internationale, sont très régulières, elles se sont systématiquement sorties des poules depuis 2009. Elles n'ont cependant jamais joué une finale, toujours disqualifiées avant.

Les Tricolores peinent à prendre le dessus sur des adversaires qui ont montré davantage de confiance et de sérénité dans les moments clés. La France, solide, est une nouvelle fois en quête d'une première finale.

23 juillet 2023 : France- Jamaïque (12h)

France- Jamaïque (12h) 29 juillet 2023 : France - Brésil (12h)

France - Brésil (12h) 2 août 2023 : Panama - France (12h)

Disputée depuis 1991, la Coupe du monde de football féminin est très récente. Le Mondial 2023 est la 9e édition. Seules quatre nations se sont jusque-là imposées.