Lyon - Chelsea : heure, chaîne TV... Les infos du match

Les Lyonnaises entament les phases finales de la Ligue des Champions dont elles sont les tenantes du titre. Elles joueront pour une place en demi-finale face à Chelsea (F).

Les Lyonnaises visent un neuvième sacre européen. Tenante du titre, les Gones devront pour y parvenir se débarrasser mercredi 22 mars de Chelsea (F) à l'issue de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les Londoniennes arriveront en France avec une grande confiance. Certes en tête du classement de la première division féminine, l'équipe de Lyon est talonnée de près par le PSG (F) qui a été défait à deux reprises (1-0 et 3-0) par les futurs adversaires du Championnat de France.

Les Lyonnaises devront faire attention à Samantha Kerr qui est en grande forme en Angleterre. Il faudra que Sonia Bompastor trouve les clés nécessaires pour verrouiller cette attaque menaçante. Chelsea (F) domine de peu le championnat anglais. Elle est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Mais les Françaises se sont déjà imposées face à Chelsea. C'était aux tirs au but le 18 août 2022 à l'occasion de l'International Champions Cup Women. En 2019 elles s'étaient déjà affrontées en Ligue des Champions et une fois encore, les Lyonnaises sont sorties vainqueurs de la double confrontation.

A quelle heure débute le match XXX - YYY ?

Si le football masculin est en trêve internationale, les femmes poursuivent les compétitions en club avec la Ligue des Champions ce mercredi 22 mars. Huit fois championnes d'Europe, les Lyonnaises recevront à 18h45 au Groupama Stadium Chelsea (F).

Sur quelle chaîne TV est diffusé XXX - YYY ?

Les rencontres du football féminin n'étant pas autant médiatisées que celles du football masculin, les équipes disposent d'une visibilité moins importante. Les matches seront diffusés via des canaux tels que YouTube ou DAZN

Quelle diffusion streaming pour le match Lyon (F) - Chelsea (F) ?

Il y a deux possibilités pour suivre la rencontre opposant Lyon (F) à Chelsea (F). La première est gratuite avec YouTube qui retransmettra l'intégralité de la rencontre en streaming. La seconde est payante avec DAZN qui est un service de streaming sportif.

Quels sont les pronostics ?

Betclic : Lyon (F) : 2,16 / Nul : 3,33 / Chelsea (F) : 2,96

Winamax : Lyon (F) : 2,20 / Nul : 3,25 : Chelsea (F) : 2,95

Unibet : Lyon (F) : 2,2 / Nul : 3,32 / Chelsea (F) : 2,9

Quelles compositions probables ?

Wendie Renard portera évidemment le brassard de capitaine lors de ce quart de finale de Ligue des Champions. L'emblématique défenseure des Bleues sera épaulée par Gilles. Devant les Gones devrait s'en remettre à Eugénie Le Sommer. La manageuse anglaise Emma Hayes devrait également aligner son onze type en France.