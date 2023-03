Irlande - France : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match des Bleus

IRLANDE - FRANCE. Après sa large victoire face aux Pays-Bas (4-0) vendredi soir, l'équipe de France se déplace ce soir à Dublin pour affronter l'Irlande dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Découvrez toutes les informations sur cette rencontre.

Après la démonstration vendredi dernier au Stade de France contre les Pays-Bas (4-0), les Bleus sont de retour pour la deuxième journée des éliminatoires au championnat d'Europe 2024. À Dublin, l'équipe de France va affronter l'Irlande quatorze ans après l'épisode de la main de Thierry Henry. Pour cette rencontre, Didier Deschamps s'attend à la même performance de ses joueurs que face aux Oranje comme il l'a confirmé en conférence de presse : "L'objectif est le même que face aux Pays-Bas dans un contexte et face à une équipe différente. Je veux faire l'équipe la plus dangereuse possible et avoir la même efficacité que face aux Néerlandais. Cela ne veut pas dire que je vais la reconduire en intégralité." Le sélectionneur des Bleus en a également profité pour louer les qualités irlandaises : "L'Irlande restera toujours dans sa tradition avec de la générosité et de l'enthousiasme. Cela fait partie de son ADN. De ce que j'ai vu récemment, elle utilise moins le jeu direct et la verticalité. Ils construisent plus au sol. Mais ils auront toujours leur public derrière eux. Ça va pousser. Il ne faudra pas faire moins que contre les Pays-Bas. L'objectif sera d'amener du monde devant, d'avoir la maîtrise, d'être dangereux et efficace."

Du côté irlandais, Stephen Kenny pourra compter sur sa jeune pépite, Evan Ferguson (18 ans) qui évolue du côté de Brighton en Premier League. En conférence de presse, le sélectionneur irlandais est revenu sur les liens qui unissent les Bleus à leurs adversaires du soir : "Oui, ça sera une soirée spéciale. C'est une grande tradition entre l'Irlande et la France au fil des années. Il y a eu d'énormes progrès, les joueurs peuvent s'en inspirer. Je pense que nous avons construit cette équipe au cours des deux dernières années et j'ai l'impression que les jeunes joueurs qui sont arrivés dans l'équipe sont devenus eux-mêmes des leaders au sein de celle-ci. C'est l'évolution de l'équipe, sa croissance. Nous l'avons vu et nous sommes impatients de jouer contre la France. Il ne fait aucun doute que nous respectons leurs exceptionnels exploits, mais nous trouvons également cela excitant."

À quelle heure débute Irlande - France ?

Le coup d'envoi du deuxième match des Bleus dans ces éliminatoires à l'Euro 2024 est prévu lundi 27 mars à 20h45 au Aviva Stadium de Dublin (Irlande). Le Portugais Artur Soares Dias sera l'arbitre de la rencontre.

Sur quelle chaîne suivre Irlande - France ?

Détenteur des droits TV des matchs de l'équipe de France, TF1 diffusera l'affiche entre l'Irlande et les Bleus.

Si vous souhaitez regarder la deuxième rencontre des éliminatoires à l'Euro 2024 entre l'Irlande et la France sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez créer un compte sur MyTF1 avant de visionner le match.

Quelles sont les compositions probables de l'Irlande et de l'équipe de France ?

Irlande : Bazunu (G) - Egan - Collins - O'Shea - Doherty - Cullen - Molumby - Knight - O'Dowda - E.Ferguson - Obafemi.

France : Maignan (G) - Koundé - Konaté - Upamecano - T.Hernandez - Griezmann - Tchouaméni - Rabiot - Coman - Giroud - Mbappé.

