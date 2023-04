"Je n'ai pas atteint mon maximum" : Antoine Griezmann meilleur joueur de la Liga ? Son retour à Barcelone !

Antoine Griezmann va retrouver le FC Barcelone ce dimanche 23 avril au Camp Nou dans une ambiance particulière.

He's back. Après trois saisons au Barça ou il n'a jamais vraiment pu s'exprimer, Antoine Griezmann est revenu chez lui à l'Atlético. Si son retour a été compliqué, mis sur le banc, pris pour cible, le vice capitaine de l'équipe de France est désormais de retour au plus haut niveau avec les Colchoneros. Ce dimanche, "Grizou" sera sans aucun doute l'homme à suivre et pourrait jouer un sale tour à ses anciens coéquipiers, sous fond de rancœur.

Décisif et influent, il a pour le moment marqué 12 buts et délivré 10 passes décisives depuis le début de la saison en 39 rencontres toutes compétitions confondues. Des statistiques dignes de la grande époque de Griezmann à l'Atlético. Pour le quotidien AS, le Français s'est confié et est revenu sur cette période particulière. "Oui, quand je suis arrivé, je savais que je devais me faire petit pour tout ce que j'avais fait aux fans. J'ai travaillé, cette année aussi. J'ai commencé la saison en ne jouant seulement 30 minutes à cause de problèmes de contrat, mais je m'en fichais. Je voulais être ici, profiter ici. En travaillant, le football vous montre, à vous et à vos collègues, que vous ne devez pas arrêter de vous battre. Tous les efforts que j'ai fournis depuis mon arrivée portent leurs fruits et mes collègues m'aident. Je me régale sur le terrain, avec les gens qui viennent au stade… Quand je me régale, ça se voit sur le terrain."

Meilleur joueur de la Liga ?

Pour certains, Antoine Griezmann est même considéré comme le meilleur joueur de la Liga. Le principal intéressé, même s'il ne le confirme pas, estime qu'il réalise une saison complète, peut être la meilleure. "Je pense que c'est ma version la plus complète en termes de passes décisives, de jeu… Avant le jeu était plus vertical, plus profond, on cherchait de l'espace… Maintenant, on a des joueurs qui aiment plus s'associer, je m'adapte à ça et j'essaie de trouver ma place. Je suis très content de ma performance cette année, mais je n'ai pas atteint mon maximum et j'espère pouvoir l'atteindre au plus vite."