France - Brésil : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match des Bleues

Après le match nul inaugural contre la Jamaïque, les Bleues affrontent le Brésil dans cette deuxième journée de la Coupe du monde féminine. Compositions probables, chaîne TV, découvrez toutes les informations sur ce choc du groupe F.

Après un match nul décevant (0-0) dimanche contre la Jamaïque, les Bleues doivent déjà réagir dans cette Coupe du monde féminine. Ce samedi, les joueuses d'Hervé Renard affrontent les Brésiliennes qui se sont largement imposées face au Panama (4-0) grâce à un triplé d'Ary Borges et Bia Zaneratto. Pour cette confrontation face au Brésil, de nombreuses joueuses de l'équipe de France sont incertaines à l'image de Wendie Renard, touchée au mollet alors qu'Elisa De Almeida devrait être de retour. En conférence de presse, le sélectionneur est revenue sur la blessure de sa capitaine qui a été ménagée en début de semaine avant de s'exprimer sur le choc qui attend ses joueuses : "Les entrainements ne ressemblent en rien à un match de compétition, donc on verra demain (samedi). On espère que demain tout ira bien car on a besoin d'elle. On n'en est pas certain ce soir à 100%. une équipe qui progresse énormément et réussit à obtenir de très bons résultats avec une coach qui a une expérience très importante et sait faire gagner ses équipes. C'est simplement un 2e match de poule mais c'est un match important pour la première place et pour la qualification. Cela définira l'ordre de ce groupe."

Du côté du Brésil, après avoir largement battu le Panama (4-0) lors du premier match, les Brésiliennes arrivent en confiance avant d'affronter la France. La sélectionneuse Pia Sundhage a d'ailleurs mis les Françaises en garde lors de la conférence de presse : "Avec la France, il y a un historique. Plus vous les jouez, plus vous vous rapprochez d'une victoire. C'est une question de temps. On a une chance. Quand on compare avec 2019, c'est très différent. On en reparle pour essayer de gagner de la confiance. Et quand je regarde mon équipe, les joueuses sont expressives, positives. Je crois que le moment est venu. Nos performances (précédentes face à la France) doivent nous donner confiance." La Suédoise a d'ailleurs confié avoir mis en place un plan contre Wendie Renard si la capitaine française est présente.

À quelle heure débute France - Brésil ?

Le coup d'envoi de la deuxième journée de la Coupe du monde féminine opposant l'équipe de France au Brésil est prévu samedi 29 juillet à 12h00 au Suncorp Stadium de Brisbane (Australie).

Sur quelle chaîne regarder France - Brésil ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde féminine de football, France 2 diffusera la rencontre entre la France et le Brésil.

Si vous souhaitez regarder le deuxième match des Bleues à la Coupe du monde féminine face au Brésil sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur FranceTV.

Quelles sont les compositions probables de la France et du Brésil ?

France : Peyraud-Magnin (G) - Lakrar (ou Périsset), Renard (ou Lakrar), De Almeida, Karchaoui - Dali, Geyoro, Toletti, Bacha - Le Sommer, Diani.

Brésil : Lelê (G) - Antônia, Lauren, Rafaelle Souza, Tamires - Ary Borges, Kerolin, Luana, Adriana - Bia Zaneratto, Debinha.

