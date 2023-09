Algérie - Tanzanie : heure, diffusion TV, compos... Les infos

L'Algérie clôture ce jeudi ses matchs de qualification à la CAN avec la réception de la Tanzanie, deuxième du groupe.

L'équipe d'Algérie, largement en tête de son groupe, joue son dernier match de qualification à la CAN ce jeudi 7 septembre. Les Fennecs, leaders avec 15 points et 5 victoires en autant de matchs, reçoivent la Tanzanie, deuxième du groupe avec 7 points et qui a besoin d'un match nul pour assurer sa qualification. Pas d'enjeu décisif donc pour les Algériens, mais leurs adversaires feront tout pour obtenir le meilleur résultat possible, en surveillant le match entre le Niger et l'Ouganda, qui peut encore espérer se qualifier en cas de victoire et si la Tanzanie perd dans le même temps.

Les hommes de Belmadi seront privés d'Houssem Aouar, blessé lors de son dernier match avec l'AS Roma contre le Milan AC. L'attaquant Baghdad Bounedjah ne s'est pas entraîné avec le groupe et est incertain pour cette rencontre. Les Niçois Badredine Bouanani et Hicham Boudaoui pourraient eux débuter le match, tout comme l'expérimenté Sofiane Feghouli (76 sélections), rappelé après plus d'un an et demi d'absence de la sélection. Le sélectionneur Djamel Belmadi s'est plaint de l'état de la pelouse du Stade du 19 Mai 1956, qui était peinte par endroit pour cacher sa sécheresse, et a décidé d'entraîner ses joueurs sur un terrain annexe pour la préserver.

À quelle heure débute Algérie - Tanzanie ?

Le coup d'envoi de la rencontre Algérie-Tanzanie sera donné ce jeudi 7 septembre à 21h00 au Stade du 19 Mai 1956, à Annaba en Algérie.

Sur quelle chaîne regarder Algérie - Tanzanie ?

Le match Algérie-Tanzanie sera à suivre sur en direct sur la chaîne TV beIN Sports 2.

Il est possible de suivre le match Algérie-Tanzanie en streaming sur tous vos écrans avec l'application beIN Sports, détenteur des droits de retransmission des matchs de qualification à la CAN.

Quelles sont les compositions de l'Algérie et de la Tanzanie ?

Les compositions officielles n'ont pas encore été annoncées, voici les compositions probables :