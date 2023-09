Cet attaquant français, inconnu du grand public, bat les records de Lewandowski et Gerd Müller en Allemagne

Ce joueur français, qui n'a pas laissé de souvenir impérissable en Ligue 1, est pourtant l'une des révélations de ce début de saison dans toute l'Europe.

Il a marqué 8 buts sur ses 8 premières frappes de la saison. En passant à 10 buts en seulement 5 matchs de championnat, il est même devenu le meilleur buteur d'Europe et a déjà battu les records des plus grands joueurs de son championnat. Ce démarrage est celui d'un attaquant franco-guinéen évoluant au VfB Stuttgart, en Allemagne. Et ce dernier, passé par le championnat de France de Ligue 1, est tout simplement d'une efficacité redoutable depuis qu'il a traversé le Rhin.

En Bundeslinga, on compare déjà l'attaquant de 27 ans aux plus grands. L'attaquant légendaire du Bayern Munich Gerd Müller n'avait par exemple inscrit "que" 8 buts sur les 5 premiers matchs de son équipe en 1968-69, un record pour lui. Même lors de la saison historique de Robert Lewandowski en 2020-21, durant laquelle il avait inscrit 41 buts, le Polonais n'avait atteint les 10 buts sur les cinq premières rencontres qu'en s'aidant de deux penalties.

Serhou Guirassy - c'est le nom de cette surprenante pépite - a été formé en France et a connu un parcours professionnel chaotique après avoir été révélé au Stade Lavallois. Le joueur aura évolué à Lille, Auxerre, Cologne, Amiens, puis au Stade Rennais, avant d'être finalement transféré du côté de Stuttgart, où il fait désormais le bonheur des supporters. Faite de hauts et de bas, avec des réussites en Bourgogne ou en Picardie et des passages plutôt décevants dans le Nord et en Bretagne, sa carrière est peut-être sur le point de véritablement décoller outre-Rhin.

Son coach, Sebastian Hoeness, illustre la nouvelle dimension que l'attaquant a pris en Allemagne : "Il a une palette complète. Il fait vraiment du bien et montre beaucoup de maturité". Son coéquipier Denis Undav est aussi émerveillé par l'efficacité de Guirassy : "Le taux de réussite de Serhou est complètement fou. Il est glacial devant le but et s'amuse comme un fou".

Serhou Guirassy a joué sous le maillot de l'équipe de France dans les catégories de jeunes, des moins de 16 ans aux moins de 20 ans entre 2012 et 2016. Il a d'ailleurs disputé l'Euro U19, aux côtés des futurs champions du monde Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, qui avait vu les Bleus aller jusqu'en demi-finale. Il a finalement opté pour la sélection guinéenne, son pays d'origine, pour laquelle il a fait ses débuts en mars 2022. Guirassy compte maintenant 8 sélections pour 2 buts sous le maillot du Syli national et il devrait bientôt disputer la CAN 2024 sous les couleurs de son pays.

Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée, a expliqué en conférence de presse que le parcours irrégulier de Serhou Guirassy était peut-être dû à son profil atypique. Il détaille : "En raison de son gabarit et de sa gentillesse, Serhou Guirassy est catalogué comme joueur nonchalant. Il est difficile à bouger et comme c'est un gentil garçon, on le présente ainsi. Mais c'est avant tout un joueur complet : grand, athlétique mais aussi technique. Pétri de qualités. Il a toute la panoplie de l'attaquant moderne, capable d'évoluer seul devant."