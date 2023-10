France - Pays-Bas : les Bleus, portés par un Mbappé décisif, qualifiés pour l'Euro 2024 !

23:25 - Mbappé envoie les Bleus en Allemagne

On le disait moins bien physiquement, moins efficace avec quatre matchs sans réussir à faire trembler les filets. Au bout d'une semaine où il aura connu le deuil d'un proche, Kylian Mbappé a rappelé à tous les observateurs qu'il ne fallait pas s'en faire pour lui et que tout allait rentrer dans l'ordre. A la Johan-Cryuff ArenA, le capitaine des Bleus s'est chargé de tout pour composter en personne le billet des Bleus pour l'Euro 2024. Il ne lui aura fallu que 7 minutes pour transpercer la défense néerlandaise. A la réception d'un centre bien ajusté de Clauss, qui a marqué des points aux Pays-Bas en livrant un match plein et convaincant, le natif de Bondy se plaça devant Geertruida et expédia d'une volée du droit le ballon dans les filets de Verbgruggen. Le public néerlandais se tue et durant une demi-heure, les joueurs en orange semblèrent comme pétrifiés, subissant les assauts tricolores sans une once de rébellion et encore moins de volonté pour réaliser le pressing. Une consigne difficilement compréhensible au regard de la situation comptable des Bataves dans ce groupe de qualification. Il fallut attendre une frappe sèche de Simons pour voir Maignan effectué son premier arrêt peu avant la pause. Un signe de la mainmise des tricolores sur la rencontre.

Celle-ci se confirmait dès la reprise. Mbappé attendit cette fois huit minutes pour frapper. Après une bonne déviation en pivot de Rabiot, le Parisien s'ouvrit l'espace et prit son temps pour ajuster son intérieur du pied. D'un tir puissant, il plaça son ballon sous la barre de Verbruggen. En deux actions, il venait de rappeler à tout le monde qu'il ne fallait pas douter de lui. On croyait la France alors à l'abri mais quelques instants plus tard, Malen, qui avait remplacé Weghorst en première période, trouvait la faille à la réception d'un centre d'Aké. Heureusement pour les Bleus, le drapeau de l'arbitre assistant se levait et annulait le but. Une frayeur qui poussa les hommes de Deschamps à tenter de mettre une fin définitive au suspense mais Coman buta sur Hartman et Mbappé oublia Giroud.

A ne pas ajouter de troisième but, les Tricolores se firent punir quand Hartman, séduisant sur son côté gauche, profita du marquage trop lâche de Gusto pour se glisser dans la surface avec l'appui de Bergwijn avant de tromper un Maignan qui anticipa trop le centre et se fit piéger à son premier poteau. Cela ouvrit alors dix dernières minutes plus intenses où Mbappé, encore lui, fut tout près du triplé mais vit sa frappe enroulée mourir sur la barre transversale. Il devait se contenter de ses deux buts, qui en faisait le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant Platini (42 contre 41) et assurait la qualification de la France pour l'Euro 2024. Avec six victoires en autant de matchs, Deschamps et sa bande peuvent voir venir l'hiver sereinement et déjà se pencher sur leur voyage outre-Rhin, programmé l'été prochain.