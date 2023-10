France - Pays-Bas : heure, chaîne TV... Les infos du match

Victorieuse de ses cinq matchs dans ces éliminatoires de l'Euro 2024, l'équipe de France peut valider son ticket pour l'Allemagne en cas de succès aux Pays-Bas. Suivez la rencontre en direct et commentée à partir de 20h45 sur le site linternaute.com.

"C'est un match qui nous donne la possibilité d'atteindre notre objectif." Face à la presse, Didier Deschamps a posé d'emblée l'enjeux du match du jour. En se rendant aux Pays-Bas, les Bleus peuvent se qualifier pour l'Euro 2024 et se délester d'une charge pour les mois à venir. Pour cela, une victoire suffira à Mbappé et consort pour assurer leur place dans le train vers l'Allemagne, hôte de la prochaine édition de la compétition continentale. Un résultat tout à fait dans leurs cordes, eux qui se sont montré jusqu'ici irréprochable dans leur parcours de qualification avec cinq succès en autant de match.

Une défense inédite et expérimentale

Une belle série que l'ancien technicien de Monaco et de l'OM aura à cœur de prolonger. Toutefois, il devra s'adapter aux circonstances et notamment les nombreuses défections au sein de l'arrière-garde tricolore. Pilier de l'axe défensif, Upamecano est absent tout comme Saliba, Koundé et Disasi. Aussi, le sélectionneur doit faire avec les moyens à disposition et devrait associer Konaté, de retour de blessure, et Lucas Hernandez, plus habitué à jouer à gauche avec le Paris Saint-Germain. Une paire inédite dont on attend de voir la complémentarité et la capacité à rassurer un collectif qui brille par son imperméabilité avec cinq matchs de qualification sans encaisser de but. Outre cet axe expérimental, Deschamps a décidé de faire confiance à Clauss sur le flanc droit, préféré à Pavard qu'il a jugé avoir le "plus de difficulté" à ce poste.

Si le champ défensif a demandé quelques ajustements, ce ne sera pas le cas ailleurs puisque le sélectionneur peut compter sur ses forces vives. Moins en réussite et pas au mieux physiquement, Mbappé mènera bien l'attaque française et pourra s'appuyer sur Griezmann mais aussi Coman et Kolo Muani. Avec ce quatuor, Deschamps mise sur la percussion et la vitesse pour mettre à mal des Néerlandais, décimés.

Une litanie d'absents

Déjà privés de plusieurs éléments importants lors du match au Stade de France (0-4), les Pays-Bas abordent ce second choc avec un handicap encore plus grand. Ainsi, Gakpo, Depay, De Jong et De Ligt manqueront à l'appel soit deux des meilleurs attaquants du pays, le métronome de son milieu et son socle en défense. A ces forfaits s'ajoutent ceux des gardiens Flekken et Bijlow, des défenseurs Botman, Malacia et Timber et des milieux Berghuis, Lang et Koopmeiners. De quoi donner la migraine avant d'affronter les vice-champions du monde. Pour autant, le sélectionneur néerlandais refuse de partir défaitiste. "La France est favorite mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de l'emporter", a-t-il tenté de convaincre en conférence de presse, affirmant qu'il avait échafaudé un plan pour surprendre les Français.

"On aura une autre approche, mais on essaiera de gagner", a repris en écho Virgil Van Dijk. Le défenseur néerlandais a esquissé la marche à suivre pour lui et ses coéquipiers, exprimant la volonté des Bataves de fermer au mieux les espaces et de bien se placer pour ne laisser aucune ouverture aux véloces attaquants adverses. Surtout, le joueur de Liverpool espère que lui et ses partenaires sauront montrer la même concentration et le même état d'esprit qu'en 2018 quand ils avaient dominé les Bleus à Rotterdam au terme d'un match qu'il a qualifié de "parfait". Les Néerlandais auront aussi leurs arguments à commencer par Xavi Simons. Rayonnant avec Leipzig (3 buts et 4 passes décisives en Bundesliga), le joueur prêté par le PSG a tout pour semer la pagaille et apporter le danger.

Son influence sera essentielle quant au sort du match pour des Oranjes à la lutte pour décrocher la deuxième place qualificative du groupe, avec la Grèce, où ils se rendront dans trois jours pour un match autrement plus décisif. De leur côté, les Français voudront en finir au plus vite et pouvoir penser au plus tôt à l'été allemand.

Le match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024 entre les Pays-Bas et la France aura lieu à partir de 20h45, du côté de la Johan Cruyff ArenA, à Amsterdam.

La rencontre entre les Pays-Bas et la France sera retransmise en direct sur TF1.

La rencontre entre les Pays-Bas de Ronald Koeman et la France de Didier Deschamps sera accessible en streaming sur la plateforme MyTF1.

BetClic : Pays-Bas : 3,10 / Nul : 3,50 / France : 2,25

Parions Sport : Pays-Bas : 3,20 / Nul : 3,40 / France : 2,30

Winamax : Pays-Bas : 3,25 / Nul : 3,40 / France : 2,30

Pays-Bas : Verbruggen – Geertruida, Van Dijk (cap.), Aké – Dumfries, De Roon, Blind – Simons – Malen, Weghorst.

France : Maignan – Clauss, Konaté, T. Hernandez, L. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Coman, Griezmann, Mbappé – Kolo Muani.