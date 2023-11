Brésil - Argentine : réaction obligatoire pour la Seleçao ! Heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

Le Brésil, privé de plusieurs joueurs majeurs, accueille l'Argentine au Maracana dans un match décisif pour la qualification au Mondial 2026. Toutes les infos du match.

Le Brésil accueille l'Argentine au Stade Maracana de Rio, pour un match de gala. Au-delà du prestige de l'affiche, l'enjeu sportif est majeur, avec en ligne de mire la qualification à la Coupe du Monde 2026, dans des éliminatoires où le Brésil est en difficulté. La Seleçao reste sur deux défaites consécutives, en Uruguay (2-0) en octobre et en Colombie (2-1) jeudi dernier, et n'aura pas vraiment le droit à l'erreur devant son public. Les Argentins, champions du monde en titre, trônent en tête du classement avec 12 points, malgré leur défaite à domicile vendredi, contre un Uruguay décidément redoutable depuis la prise de fonction de Marcelo Bielsa (0-2).

Sept points en cinq matches, deux victoires pour autant de défaites et un match nul : voilà le maigre bilan du Brésil sur ces premiers matches des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Heureusement, avec le passage à 48 équipes au Mondial, ces phases de qualifications sont plus généreuses que lors des éditions précédentes : six nations sud-américaines sur dix seront qualifiées directement, contre quatre auparavant. Reste que le Brésil, cinquième, pourrait glisser en-dehors de ces six places qualificatives en cas de défaite ce soir, et perdre le peu de certitude qu'il reste à la sélection auriverde.

Cascade de blessures pour le Brésil

La Seleçao déplore plusieurs forfaits importants avant cette rencontre. Neymar est évidemment absent, après sa rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche subie contre l'Uruguay le 17 octobre dernier. Vinicius Jr, touché à la cuisse, est également forfait pour ce match. Le gardien titulaire, Ederson, est absent aussi, tout comme Casemiro, Paqueta, Richarlison et Militao. Peu d'absents en revanche côté argentin.

Gabriel Martinelli, attaquant d'Arsenal et de la Seleçao, s'est confié sur le choc à venir : "Nous connaissons l'importance de ce match, que tout le monde a toujours rêvé de disputer, et encore plus au Maracana. Nous en avons parlé avec Diniz : il faut que la rencontre arrive rapidement, parce que c'est un match qu'il faut avoir envie de jouer, donner le meilleur de soi-même et gagner. C'est une rencontre très importante pour ce processus."

À quelle heure débute Brésil - Argentine ?

Le coup d'envoi de la rencontre Brésil-Argentine sera donné ce mercredi 22 novembre à 01h30 du matin (heure française), au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Sur quelle chaîne regarder Brésil - Argentine ?

Le match Brésil-Argentine sera à suivre sur en direct sur La Chaîne L'Equipe.

Quelles sont les compositions du Brésil et de l'Argentine ?

Les compositions officielles n'ont pas encore été annoncées, voici les compositions probables :