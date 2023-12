Il essayait de rester sur la pelouse mais ne peut plus tenir. Arthur Theate cède sa place à Warmed Omari. C'est un gros coup dur pour les Bretons dans ce OM - Rennes.

Le capitaine rennais tente de surprendre Pau Lopez sur un corner rentrant dans cet OM - Rennes. Le ballon finit sa course au-dessus des cages du portier olympien.

Le milieu breton élimine Lodi avec un superbe crochet derrière son pie d'appui mais la défense marseillaise sort sur l'ancien Lorientais et empêche ce dernier de trouver un coéquipier au centre.

L'ancien gardien marseillais sort hors de sa surface, contrôle de la poitrine et dégage son camp en volée.

Benjamin Bourigeaud est trouvé au second poteau et essaye, dans un premier temps, de centrer mais c'est contré tout comme sa frappe ensuite. Les Rennais continuent de pousser dans cet OM - Rennes.

21:03 - Ounahi repousse en corner (18')

Les Rennais sont de plus en plus pressants et Azzedine Ounahi est bien inspiré défensivement pour repousser en corner alors que Amine Gouiri pouvait en profiter.