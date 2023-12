DIRECT. OM - OL : à la pause, les Olympiens mènent après deux buts en cinq minutes, suivez l'Olympico !

22:17 - Le duo Aubameyang-Vitinha signe le 3-0 !

Le premier but avait été l'oeuvre de Vitinha après un service de Pierre-Emerick Aubameyang. Cette fois-ci, c'est l'inverse. À la course avec Dejan Lovren, Vitinha s'écroule avant de se relever sur la droite de la surface lyonnaise, le Portugais lève la tête et centre en retrait pour son compère de l'attaque phocéenne qui reprend en première intention et trompe Antohny Lopes du pied droit. 3-0 pour l'OM !