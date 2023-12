Ligue des Champions : Lens reçoit Séville pour une place en C3, Manchester United au bord de l'élimination

Le RC Lens doit assurer sa troisième place contre Séville ce soir, pour continuer son parcours européen, tandis que Naples et Manchester United jouent leur avenir dans la compétition.

Mathématiquement éliminé de cette Ligue des Champions, le RC Lens reçoit ce soir, à 18h45, le FC Séville. Un match nul suffit aux hommes de Frank Haise pour finir troisièmes et être reversés en Ligue Europa, malgré la gifle reçue à Arsenal (6-0) il y a deux semaines, qui a mis fin à leurs espoirs de huitièmes de finale. Depuis, le RC Lens a gagné sans trop convaincre contre l'Olympique Lyonnais (3-2), puis a obtenu un triste nul à Montpellier (0-0). Mais les Lensois sont invaincus en championnat depuis le 16 septembre (0-1 contre Metz), et ont l'occasion ce soir d'assurer l'essentiel devant leur public : la garantie de nouvelles soirées européennes en 2024, dans une Ligue Europa qui pourrait leur offrir une belle épopée.

En face, rien de moins que le tenant du titre de cette C3 et vainqueur sept fois de la compétition, un record. Mais, en même temps, rien de plus que le 16e de Liga, un club malade qui n'a plus gagné (hors Coupe du Roi) depuis le 26 septembre (5-1 contre Almeria). Ce soir, les Sang et Or n'ont qu'à prolonger cette série, et ils découvriront une nouvelle petite musique, le jeudi soir, qui pourrait les accompagner jusqu'au printemps. Dans l'autre match de la poule, Arsenal, déjà assuré de finir premier, se déplace sur la pelouse du PSV Eindhoven, également assuré de finir second.

Manchester United proche de l'élimination

Mais les yeux anglais seront davantage rivés sur Old Trafford que sur le déplacement des Gunners. Dans leur antre, où ils ont été balayés par Bournemouth samedi (0-3), les joueurs de Manchester United accueillent le Bayern Munich. Les Red Devils doivent absolument l'emporter pour espérer arracher leur billet en huitièmes de finale, face à un adversaire déjà assuré de finir premier du groupe.

Mais il faudra aussi espérer que le match opposant Copenhague à Galatasaray accouche d'un nul, sinon le vainqueur finira deuxième et les Mancuniens devront se contenter, au mieux, de la Ligue Europa. Autant dire que la "finale" de ce groupe se joue davantage au Danemark qu'en Angleterre, entre deux équipes qui comptent cinq points, contre seulement quatre pour Manchester United.

Naples tremble encore, l'Inter joue la première place

Dans la poule C, le Napoli reçoit Braga, et ne doit pas perdre avec plus d'un but d'écart pour valider sa qualification en huitièmes de finale. Ce qui ressemble à une formalité pourrait se transformer en match de la peur pour des Napolitains qui restent sur deux défaites, contre l'Inter (0-3) et à la Juventus (1-0), sont sixièmes de Serie A et disent déjà adieu à leur titre, avec quatorze points de retard sur l'Inter Milan. L'autre match du groupe opposera l'Union Berlin au Real Madrid. Les Berlinois peuvent encore espérer arracher la troisième place, au prix d'un exploit (battre les Merengues) et si Naples bat Braga dans le même temps.

Dans le groupe D, l'Inter reçoit la Real Sociedad. Les deux clubs sont déjà qualifiés, mais les Rossoneri doivent battre les Basques s'ils veulent finir en tête du groupe. Les deux équipes sont en confiance : l'Inter a gagné 3-0 à Naples puis 4-0 contre l'Udinese lors de ses deux derniers matches, tandis que la Real Sociedad a corrigé Villarreal sur sa pelouse (0-3) ce week-end. Les Interistes, leaders de Serie A, ressemblent de plus à des outsiders sérieux dans cette Ligue des Champions. Mais la Real Sociedad pourrait bien être l'une des grosses surprises de cette édition, et les Txuri-Urdin n'ont perdu que contre le Barça, le Real Madrid et l'Atlético Madrid cette saison. Dans la même poule, le RB Salzburg accueille Benfica. Les Portugais doivent l'emporter avec au moins deux buts d'écart pour prendre la troisième place et être reversés en Ligue Europa.