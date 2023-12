Ligue des Champions : victoire obligatoire pour le PSG à Dortmund

Le PSG joue sa qualification ce soir à Dortmund, et doit gagner ou espérer un résultat favorable entre Newcastle et l'AC Milan. Porto et le Shakhtar Donetsk disputent aussi un match décisif.

Le PSG se déplace ce soir, à 21h, au Signal Iduna Park. L'équation est simple pour les Parisiens : il faut battre Dortmund pour s'assurer une place en huitièmes de finale. Un match nul pourrait suffire aussi, si Newcastle ne bat pas l'AC Milan dans le même temps. Et en cas de match nul entre ces deux formations, le PSG sera qualifié quelque soit le résultat de son match. Mais l'heure n'est pas au calcul lorsqu'on est au pied du mur jaune. Les motifs d'optimisme ne sont pas rares : le Borussia reste sur quatre matchs sans victoire, dont deux défaites de rang à Stuttgart (2-0) et contre Leipzig (2-3). Les Allemands sont déjà qualifiés et ne jouent plus que pour défendre leur première place, qu'ils conserveront à condition de ne pas perdre ce soir.

Mais le PSG sera privé d'un élément important : Ousmane Dembélé est suspendu, et Gonçalo Ramos est malade et très incertain. Fabian Ruiz, Nuno Mendes ou encore Presnel Kimpembe, absents de longue date, ne seront pas là non plus. Côté allemand, Emre Can est suspendu, Youssoufa Moukoko et Julian Ryerson sont blessés. Ce soir, les hommes de Luis Enrique connaissent leur mission : infliger à Dortmund sa première défaite à domicile en Ligue des Champions depuis plus de deux ans. La dernière fois, c'était le 3 novembre 2021 contre l'Ajax Amsterdam (1-3).

Le Barça sans pression, un match Porto-Shakhtar décisif

Dans le groupe H, le FC Porto affronte le Shakhtar Donetsk dans une confrontation entre deux équipes à égalité de points et qui se disputent une place en phase à élimination directe. Les Portugais ne doivent pas perdre, sous peine de céder leur seconde place et leur ticket pour les huitièmes de finale aux Ukrainiens. Dans le même temps, le FC Barcelone se déplace en Belgique, contre l'Antwerp, où les Blaugranas n'ont besoin que d'un match nul pour assurer la première place du groupe.

Dans le groupe E, l'Atlético Madrid reçoit la Lazio de Rome pour la "finale" de la poule. Les Cochoneros n'ont besoin que d'un nul pour assurer la première place, alors qu'ils ont déjà leur qualification en poche, comme leur adversaire du soir. Le Celtic accueille le Feyenoord dans un match sans enjeu, puisque les Néerlandais sont déjà certains de finir troisièmes devant les Ecossais.

Enfin, il y aura deux matches sans enjeu dans la poule G, puisque les places sont déjà fixées. Manchester City, qui a gagné tous ses matches jusque-là et tentera de parachever son sans-faute, se déplace à Belgrade pour y affronter l'Etoile Rouge, qui finira à la dernière place. Le RB Leipzig, deuxième, reçoit les Young Boys de Berne, qui seront reversés en Ligue Europa.