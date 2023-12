20:40 - Gattuso : "On ne peut pas jouer le nul"

En conférence de presse, Gennaro Gattuso n'a pas caché qu'il s'attend à un match compliqué ce soir en Angleterre et qu'il espère une bonne prestation de ses joueurs : " On ne peut pas jouer le nul contre un collectif comme celui de Brighton. Cette équipe contrôle tout le terrain, elle a eu 65 % de possession sur le terrain de Chelsea, c'est incroyable . On ne peut pas défendre avec un bloc très bas. Si tu veux juste viser le nul ici, il n'y a plus qu'à faire le signe de croix "