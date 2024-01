Le Kaiser Franz Beckenbauer est mort, de quoi est décédé la légende ?

La légende du foot allemand s'est éteinte ce lundi 8 janvier à l'âge de 78 ans.

Le Kaiser Franz Beckenbauer est mort. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle ce lundi 8 janvier à l'agence de presse DPA. Sacré champion du monde en tant que joueur puis comme entraîneur, l'Allemand a marqué l'histoire du football. Dans un documentaire qui lui était consacré, sa famille avait livré un témoignage poignant et inquiétant sur l'ancien défenseur. "Ironie" de l'histoire, ce documentaire devait être diffusé ce lundi 8 janvier sur la télé allemande.

Aveugle de l'œil droit, Franz Beckenbauer voyait sa santé décliner depuis plusieurs années. Le frère du joueur, Walter, avait récemment confié son inquiétude : "si j'affirmais qu'il va bien, je mentirais et je n'aime pas mentir. Il ne se sent pas bien", avait-il lâché à la presse allemande il y a peu. L'ancien international avait "constamment des hauts et des bas" ces dernières semaines. L'ancienne légende avait notamment manqué la Coupe du monde 2022 au Qatar, expliquant qu'il avait subi une "une soi-disant crise cardiaque dans un œil". "Malheureusement, je ne vois plus rien de l'œil droit et je dois faire attention à mon cœur", ajoutait-il à l'époque.

Si on ignore pour le moment les causes exactes du décès de Franz Beckenbauer à l'âge de 78 ans, il y avait des rumeurs depuis plusieurs jours sur la dégradation de sa santé. Lothar Matthäus, autre légende allemande, avait témoigné dans ce sens. "Nous lui souhaitons le meilleur, qu'il retrouve son énergie d'antan. Bien sûr, nous espérons qu'il ira mieux. Franz a toujours dit que la santé était la chose la plus importante dans la vie. Il ne l'a pas en ce moment."

Qui était l'Allemand ?

Il était le capitaine de cette RFA qui soulève la Coupe du Monde en 1974, l'Euro en 1972 ou la Coupe d'Europe des clubs Champions avec le Bayern Munich. Franz Beckenbauer a également été désigné Ballon d'or à deux reprises et a remporté le Mondial avec l'Allemagne en tant qu'entraîneur, tout comme un certain Didier Deschamps il y a quelques années... Après sa carrière de footballeur il se reconverti dans les bureaux devenant dirigeant du club bavarois, il en sera le président du conseil de surveillance de 2002 à 2009. En 2006, il est président du comité d'organisation du Mondial allemand et reste de 2007 à 2011 membre du comité exécutif de la FIFA.

Un court passage à l'OM

C'était le rêve de Bernard Tapie, mais l'idylle a été très courte sur le Vieux Port. C'est en 1990 que Beckenbauer débarque à l'Olympique de Marseille, tout fraîchement champion du monde, mais le Bavarois ne tient que quelques mois et claque la porte le 31 décembre, las des ingérences de son exubérant président. Sur RMC Sport, Eric Di Meco, qui l'a côtoyé pendant 6 mois, livre son témoignage. "Je l'ai côtoyé pendant six mois. C'est le personnage avec la plus grande classe que j'ai rencontrée dans le football, et l'un des trois ou quatre monstres que j'ai pu croiser et qui restent gravés à vie dans ta mémoire même quand tu restes six mois. C'était la classe, c'était le talent."