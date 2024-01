DIRECT. Cameroun - Guinée : les Lions indomptables accrochés, le résumé du match

Pris par surprise par d'intenses Guinéens, les Camerounais n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique pour s'imposer et concèdent un nul peu encourageant (1-1).

En direct

20:36 - Bonne soirée Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour suivre ce match du Groupe C entre le Cameroun et la Guinée. La CAN continue, ce soir, sur linternaute.com avec l'entrée en lice de l'Algérie contre l'Angola à 21h.

20:30 - En manque de mordant, le résumé du match Les deux poings serrés de François Kamano en tribunes tranchèrent avec les mines déconfites des Camerounais sur la pelouse. Expulsé en fin de première période pour une semelle sur Magri, le capitaine guinéen savourait la bravoure de ses partenaires qui auront tenu jusqu'au bout pour conserver le nul. Un nul aux allures de victoire pour les hommes de Kaba Diawara, admirables de solidarité en infériorité numérique, et bien plus décevant pour des Lions indomptables, incapables d'emballer la rencontre malgré leur nette domination. Un résultat d'autant plus dommageable qu'il les met dans une situation délicate en vue de la suite de la compétition. C'est que les Camerounais sont rapidement tombés dans le piège tendu par le Syli national. Il ne fallut ainsi que 10 minutes à Bayo pour rappeler le buteur efficace qu'il est. Servi dans la profondeur par Conté, l'ancien clermontois sollicita une première fois Ondoa. Le remplaçant d'Onana repoussa la frappe dans l'axe sur Kemen, qui n'eut pas la présence d'esprit de dégager au loin. Pressé et pris en tenaille par Konaté et Moriba, il rendit le ballon à droite dans la surface à Bayo. Là, l'attaquant guinéen ne se fit pas prier et ajusta le portier adversaire de l'intérieur du droit. Une ouverture du score qui n'avait rien d'étonnante tant les Guinéens se montraient agressifs et incisifs. Un jeu direct, sans préparation inutile, pour mieux prendre de vitesse l'arrière-garde camerounaise. Les Lions indomptables réagirent dans la foulée mais Anguissa ne parvint pas à redresser sa tête à bout portant et laissa les siens courir après le score. Sans imagination face à un bloc resserré et attendant la perte de balle pour exploser en contre, le Cameroun ronronna et ne dût son salut qu'à l'intervention de la VAR. Dans le temps additionnel de la première période, Kamano écopa d'un jaune que l'arbitre transforma en rouge en raison de la dangerosité du geste du Guinéen. Sans son capitaine, la sélection guinéenne se replia encore davantage et céda d'entrée de seconde période quand Magri reprit d'une tête piquée un centre distillé par Nkoudou, remuant mais trop brouillon sur ses accélérations. Ce fut le seul éclair camerounais jusqu'à cette frappe de Toko Ekambi, par ailleurs trop discret en pointe pour faire oublier l'absence d'Aboubakar, que Koné se chargea de capter en deux temps. Jusqu'au bout, Moriba et ses partenaires ne lâchèrent rien, essuyant les vagues camerounaises sans broncher, repoussant les innombrables centres, pour obtenir un nul bien mérité et qui faisait le bonheur de son malheureux capitaine. De son côté, le Cameroun entame bien mal sa compétition et se retrouve déjà sous pression alors que se profile dans quatre jours le choc face au Sénégal, tenant du titre et impeccable face à la Gambie (3-0).

20:16 - La réaction de Bayo "Nous avons fait un bon match. Nous avons bien démarré et nous avons marqué mais le carton rouge nous a fait mal. Derrière, c'était dur. Nous avons résisté et réussi a tenir ce point du match nul", a résumé au micro de beIN Sports, Mohamed Bayo, auteur du but guinéen et élu homme du match.

20:05 - Un nul qui arrange le Sénégal Avec ce nul entre le Cameroun et la Guinée, c'est le Sénégal qui réalise la belle opération de cette première journée dans le Groupe C. Le tenant du titre est en tête avec 3 points et devance donc Guinéens et Camerounais. Il pourra assurer sa qualification pour les huitièmes de finale dès le prochain match s'il parvenait à dominer les Lions Indomptables. Battu 0-3, la Gambie est bonne dernière.

20:00 - La Guinée accroche le Cameroun (1-1) Réduite à 10 et acculée sur son but toute la seconde période, la Guinée frustre le Cameroun et arrache un nul pour entamer sa CAN (1-1). Surpris en début de match par Bayo, les Camerounais ont su réagir après la pause mais ont ensuite manqué d'imagination et de tranchant pour vaincre.

19:59 - Dernier changement guinéen Pour casser le rythme camerounais, Kaba Diawara effectue un changement à la 90+5', faisant sortir Konaté pour lancer Sylla.

19:57 - Moriba frappe à côté Sylla parvient à conserver le ballon à gauche et donne à Sylla dans l'axe. A une vingtaine de mètre, le n°10 de la Guinée choisit de tirer du droit. C'est écrasé et trop croisé de la part du milieu guinéen, qui à bout de force, s'excuse auprès de ses partenaires.

19:56 - Nkoudou se heurte à un roc Anguissa percute dans l'axe et transmet dans la surface à Nkoudou. Sur la gauche, le Camerounais se laisse enfermer par Sylla, qui prend le dessus et obtient finalement une faute qui donner de l'air aux Guinéens.

19:55 - Temps additionnel : 6 minutes Il y aura six minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre le Cameroun et la Guinée.

19:54 - Koné encore là A 30 mètres dans l'axe, Nkoudou lève son coup-franc mais dans la surface, c'est Koné qui vient s'imposer dans les airs avec ses deux mains.

19:51 - Koné conservent le nul ! Côté droit, Anguissa évite la sortie de but et donne à Tchamadeu dont le centre trouve Toko Ekambi dans la surface. L'ancien lyonnais pivote et enchaîne une frappe du droit. Sur sa ligne, Koné fait la parade et capte dans un second temps alors qu'un Camerounais se ruait sur le ballon. Il reste 3 minutes dans le temps réglementaire.

19:49 - Bayo sort Auteur du but guinéen en première période, Bayo cède sa place à Kanté pour les 5 dernières minutes du temps réglementaire.

19:48 - Kemen dévisse Suite à un centre de Castelletto mal dégagé, Toko Ekambi joue en retrait pour Kemen. A l'angle droit de la surface, le milieu camerounais prend sa chance mais frappe de l'extérieur du droit. Il manque totalement le cadre.

19:48 - Nkoudou n'y va pas Kemen dézone à droite et enveloppe un centre bien senti dans la surface pour Nkoudou qui ne s'engage pas et laisse le ballon lui échapper.

19:45 - Gonzalez n'enchaîne pas Nkoudou dépose un nouveau corner dans la surface. Cette fois, il trouve Gonzalez mais gêné par son adversaire devant lui, le Camerounais ne place pas sa tête et contrôle maladroitement du buste avant de perdre le ballon.

19:43 - Encore dix minutes Le jeu est arrêté quelques instants pour permettre à Conté de récupérer après le coup reçu sur son tibia et son pied gauche. Il reste dix minutes dans ce match et le Cameroun domine territorialement sans parvenir à trouver le décalage pour forcer la décision face à une Guinée, réduite à 10 depuis la fin de la première période.

19:42 - Nkoudou effleure le ballon Décalé à droite où il est souvent laissé seul, Castelletto s'applique avec son pied droit pour enrouler son centre. Au second poteau, Nkoudou lutte avec Diakité, qui lui tire le maillot, et ne parvient qu'à effleurer le ballon de la tête. Sans danger pour Koné et la Guinée.

19:40 - Bayo mal servi Près de la ligne médiane, à droite, Diakité se charge du coup-franc et balance droit devant pour Bayo qui a fait l'appel. L'attaquant guinéen est trop juste et ne peut prendr ele meilleur sur Moukoudi qui assure la couverture.

19:38 - Deux changements pour le Cameroun A la sortie de la pause fraîcheur, Rigobert Song fait entrer Gonzalez et Tchamadeu. Les deux hommes remplacent respectivement Wooh et Magri.

19:37 - Pause fraîcheur En raison de la chaleur qui règne à Yamoussoukro (36 degrés), les joueurs sont autorisés à observer une pause pour se désaltérer. Nous en sommes à la 73e minute de jeu et le Cameroun et la Guinée sont à égalité (1-1).

19:36 - Yongwa en force Bayo aimante le ballon dans l'axe et joue en déviation courte pour Camara qui est à ses côtés. Le meneur guinéen se projette mais Yongwa fait l'effort pour passer l'épaule et résiste à l'impact.

19:33 - Jeanvier en corner Wooh passe devant Bayo pour intercepter la passe guinéenne. Le Rennais remonte le terrain et oriente à droite sur Castelletto en position d'ailier. le Nantais enroule un centre que Jeanvier coupe au premier poteau et dévie en corner. Dans son dos, Toko Ekambi et Magri étaient dans les parages.

19:29 - Ntcham largement au-dessus Servi dans l'axe à 27 mètres par Nkoudou, Ntcham arme du droit une frappe sèche qui s'envole au-dessus du but gardé par Koné.

19:28 - Carton jaune pour Diakhaby Au tour de Diakhaby de recevoir un avertissement. Le défenseur guinéen est coupable d'avoir tiré le maillot d'un adversaire.