DIRECT. Cameroun - Guinée : le Syla national douche les Lions, suivez le match

Demi-finaliste malheureux à domicile en 2022, le Cameroun repart en quête du titre continental et entame l'édition 2024 face à la Guinée. Suivez la rencontre en direct sur linternaute.com.

En direct

18:28 - Guilavogui percuté dans les airs Après un renversement de jeu à droite, Guilavoui cherche à contrôler le ballon dans les airs mais il est percuté dans le dos par Yongwa, en retard. L'attaquant guinéen obtient un coup-franc.

18:26 - Nkoudou trop petit Sur un long ballon de Moukoudi, Toko Ekambi assure le contrôle entre Jeanvier et Diakhaby. L'ancien de Lyon décale à droite Magri dont le centre du droit est bon. Devant le but, Nkoudou se présente mais ne parvient pas à sauter pour reprendre le ballon.

18:24 - Le Cameroun ne s'approche pas Kemen cherche une solution depuis la ligne médiane. Il voit l'appel de Nkoudou à gauche, qui a lâché Conté mais sa passe est imprécise et Diakhaby dégage sans ménagement.

18:20 - Wooh dégage de la tête Sur l'aile droite, Guilavogui parvient à déborder Yongwa et enroule un centre avec son pied droit. Devant ses 6 mètres, Wooh place sa tête pour dégager son camp.

18:19 - Nkoudou se trompe A 30 mètres sur la gauche, Nkoudou se charge du coup-franc obtenu suite à une faute de Konaté. Il vise encore le second poteau mais cette fois, c'est trop long pour ses deux partenaires.

18:17 - Guilavogui touché ? Guilavogui se laisse tomber sur la pelouse et se tient l'intérieur de la cuisse droite. Ondoa joue le renvoi aux 6 mètres sans y prêter attention et l'attaquant guinéen se relève en trottinant. Est-il blessé ?

18:13 - Anguissa rate l'égalisation Sur un coup-franc venu de la droite et parfaitement travaillé par Nkoudou placé entre les défenseurs et le gardien, Anguissa se présente au second poteau mais décroise sa tête là où il aurait fallu la recentrer. Le Cameroun est passé tout près de revenir au score.

18:10 - Ouverture du score de la Guinée (0-1) Quel début de match de la Guinée ! Lancé dans la profondeur par Conté, Bayo frappe sans contrôle du droit et oblige Ondoa à un arrêt. Derrière, le ballon roule et Moriba déboule. Il frappe mais est contré par Wooh. Kemen s'emmêle les pinceaux et ne ressort pas le ballon. Il le remet sans le vouloir dans sa surface pour Bayo qui du plat du pied droit ouvre le score dans une ambiance folle.

18:09 - Kamano force trop Côté gauche, Kamano est au duel avec Castelletto et démarre fort à 25 mètres. le capitaine guinéen pousse trop loin son ballon et s'il parvient à le reprendre avant qu'il ne sorte, c'est en bout de course. Son centre à ras de terre n'est pour personne sinon les gants d'Ondoa.

18:08 - Diakhaby au-dessus Sur la droite de la surface, Konaté enroule son coup-franc et le dépose sur la tête de Diakhaby. Ce dernier se défait du marquage de Moukoudi et décroise sa tentative qui flirte avec la transversale mais retombe derrière le but.

18:06 - Guilavogui obtient un coup-franc Les Guinéens sont positionnés très hauts dans le camp camerounais et mordent dans le ballon. A droite, Guilavogui se rue vers l'avant et touche le ballon devant Yongwa, qui laisse traîner son pied et le fauche.

18:05 - Conté sanctionné Près de la ligne médiane, Conté se laisse emporter et pousse dans le dos NKoudou. Le latéral guinéen commet une faute inutile et est logiquement sanctionné.

18:02 - Anguissa au pressing Côté gauche, N'Koudou joue long devant. C'est long mais Anguissa y va et vient percuter Diakhaby qui assure la couverture et protège le ballon. Sous l'effet du choc dans son dos, le défenseur guinéen met le ballon en corner mais l'arbitre indique une sortie de but, comme pour compenser de ne pas avoir sifflé faute.

18:01 - Coup d'envoi à Yamoussoukro Karl Toko Ekambi et le Cameroun lancent la rencontre face à la Guinée dans la touffeur ivoirienne.

17:55 - Entrée des deux équipes Les joueurs du Cameroun et de la Guinée ont pénétré sur la pelouse du stade Charles-Konan-Banny.

17:53 - Forte chaleur Alors que l'Europe grelotte de froid en ce mois de janvier, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire. A Yamoussoukro, où Cameroun et Guinée vont se confronter, les joueurs vont devoir composer avec un temps estival. Le soleil rayonne dans le ciel ivoirien et il fait 36 degrés dans la capitale ivoirienne.

17:50 - Song connaît la chanson Rigobert Song fait sa première apparition à la Coupe d'Afrique des Nations en tant que sélectionneur du Cameroun. En tant que joueur, il a participé à 8 CAN différente, co-meilleur total, et l'a remportée à 2 reprises (2000, 2002).

17:45 - Pau de succès La Guinée dispute sa 14e CAN, le plus haut total pour un pays n'ayant jamais remporté la compétition. Celle-ci ne lui réussit que peu dans l'histoire récente puisque le Syli national ne compte que 2 succès sur ses 13 derniers matchs pour 6 nuls et 5 revers. Néanmoins, la sélection a atteint 6 fois la phase à élimination directe sur ses 7 dernières participations.

17:40 - 1/17 Sans compter les séances de tirs au but, le Cameroun n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches de Coupe d’Afrique des Nations (8 victoires, 8 nuls), c’était contre le Nigeria en 8e de finale de l’édition 2019 (2-3).

17:35 - Echec en huitièmes Lors de la précédente édition, la Guinée s'est arrêtée dès les huitièmes de finale. Pour son premier match à élimination directe, les Guinéens avaient buté sur la Gambie, éliminé par un but de Barrow (0-1). Leur meilleure performance dans la compétition remonte à 1976, édition lors de laquelle, ils avaient fini deuxièmes derrière le Maroc.

17:30 - Aux portes de "sa" finale Il y a deux ans, à domicile, le Cameroun a échoué à conquérir sa 6e CAN. Les Lions indomtables ont poussé l'aventure jusqu'en demi-finales où ils échouèrent aux tirs au but face à l'Egypte (0-0, 1 t.a.b. 3). Ils s'étaient néanmoins assuré la troisième place, là aussi aux tirs au but contre le Burkina Faso (3-3, 5 t.a.b. 3).

17:27 - La Guinée sans Guirassy, la composition de Kaba Diawara Comme on pouvait s'y attendre, Guirassy n'est pas assez remis de sa blessure musculaire et ne figure pas sur la feuille de match concoctée par Kaba Diawara. Le sélectionneur guinéen a choisi d'aligner devant, seul en pointe, l'ancien clermontois Bayo. Guilavogui et Kamano, capitaine, auront la tâche d'animer les ailes, quand Camara sera positionné en meneur de jeu. Konaté et Moriba forment la paire de récupérateur devant une défense à quatre avec Conte à droite, Jeanvier et Diakhaby dans l'axe et enfin Sylla à gauche.

17:25 - Douze ans de disette Le Cameroun n'a plus vaincu la Guinée depuis plus d’une décennie. Son dernier succès contre les Sylis remonte au 26 mai 2012 et une rencontre amicale disputée à Metz (3-1). Depuis, ils ont concédé un nul et été battus deux fois.

17:22 - Toko Ekambi en pointe, la composition du Cameroun C'est confirmé, Vincent Aboubakar n'est pas présent dans le onze de départ. Le capitaine des Lions indomptables n'apparaît même pas sur la feuille de match en raison de sa blessure à la cuisse gauche. C'est Toko Ekambi qui mènera l'attaque camerounaise avec le soutien de N'Koudou et Magri, finalement disponible. Au milieu, Anguissa est associé à Kemen et Ntcham. Derrière, la défense aura des airs de Ligue 1 avec la présence à gauche d'Yongwa (Lorient), dans l'axe de Wooh (Rennes) avec Moukoudi, et à droite de Castelletto (Nantes). Dans le but, Onana, libéré seulement hier soir tard après le nul de Manchester United contre Tottenham (2-2), est remplacé par Ondoa.