Tunisie - Namibie : heure, chaîne TV, compos... Les infos du match

La Tunisie débute sa CAN 2023 face à la Namibie ce mardi 16 janvier. Découvrez toutes les informations du premier match des Aigles de Carthage dans cette compétition.

La Tunisie débute sa 21e participation à une CAN ce mardi. Les hommes de Jalel Kadri ont préparé cette compétition avec une victoire face au Cap Vert en match amical (2-0). Un résultat qui résonne encore un peu plus alors que les Cap-Verdiens ont crée la surprise face au Ghana lors de la première journée de cette CAN 2023 (2-1). Les Aigles de Carthage aimeraient certainement faire valoir leur statut d'outsider au sacre final en débutant bien leur campagne.

En face, la Namibie est le "petit poucet" de ce groupe E composé également de l'Afrique du sud et du Mali. Les "Brave Warriors" ne sont jamais sortis d'une phase de poules de CAN alors qu'ils débutent leur 4e épopée dans cette compétition. Les Namibiens ont plutôt réussi leur préparation à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec un match nul face au Ghana (0-0).

A quelle heure débute le match Tunisie - Namibie ?

Le match Tunisie - Namibie débutera à 18h ce mardi. Il se déroulera au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo en Côte d'Ivoire.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Tunisie - Namibie ?

C'est Bein Sports 2 qui diffusera la rencontre entre la Tunisie et la Namibie. Le Somalien Omar Abdulkadir Artan sera l'arbitre officiel de ce rendez-vous.

Quelle diffusion streaming pour le match Tunisie - Namibie ?

La seule plateforme de streaming qui diffusera ce Tunisie - Namibie sera MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compositions probables pour Tunisie - Namibie ?

Pour sa première CAN à la tête de la Tunisie, le sélectionneur Jalel Kadri ne pourra pas compter sur Wahbi Khazri qui a pris sa retraite internationale ainsi que Hannibal Mejbri qui "n'était pas prêt pour la CAN". Il devrait donc s'appuyer sur Msakni et Khenissi en attaque. Le XI probable des Aigles de Carthage : Ben Said - Talbi, Abdi, Meriah, Kechrida - Laidouni, Skhiri, Sliti, Achouri - Msakni, Khenissi.

De son côté, Collin Benjamin devrait composer avec des joueurs qui viennent principalement de la première division sud-africaine. Le XI probable des Brave Warriors : Ndisiro - Nyambe, Hanamub, Petrus, Amutenya - Shitembi, Haukongo, Iimbondi - Limbondi, Shalulile, Tjiueza

Quels sont les pronostics pour la rencontre Tunisie - Namibie ?

Sur les sites de paris sportifs, les Tunisiens sont favoris comme sur Betclic où ils sont à 1,37. Le nul est à 4,20 et la victoire de la Namibie est à 8,90. Sur Winamax, la Tunisie est à 1,39, le nul est à 4,10 et la victoire namibienne est à 9,50.