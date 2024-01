DIRECT. Tunisie - Namibie : les Aigles de Carthage et les Brave Warriors toujours dos à dos, suivez le match

L'ailier tunisien a pris le ballon en plein visage et à reçu des soins au niveau du nez. Achouri s'est relevé et reprend sa place dans ce Tunisie - Namibie.

Les Aigles de Carthage sont plutôt à la peine offensivement et peinent à se trouver dans la moitié de terrain adverse. Les Namibiens, quant à eux, semblent plus inspirés à ce niveau là.

18:30 - Fin de la première demi-heure (30')

30 minutes se sont écoulées dans ce Tunisie - Namibie et toujours pas de but malgré une grosse intensité et de belles initiatives de part et d'autre. Les débats sont beaucoup plus équilibrés que prévu.