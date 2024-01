Qui est Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé et quel est le rôle de l'association ?

Fayza Lamari est devenue une personne très influente dans le milieu du football.

Une mère a, la plupart du temps, un rôle primordial dans l'éducation, l'apprentissage et le développement de son enfant. Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, est l'une de ces mères. Très protectrice, elle est surtout dans l'ombre de son fils depuis des années, laissant la lumière au capitaine de l'équipe de France ou encore à Wilfrid, le père, dont elle est séparée depuis 2020.

Lors de l'émission Envoyé Spécial diffusée ce jeudi 18 janvier sur les antennes de France 2, Fayza Lamari accorde une longue interview pour parler de son fils, de son rôle et quotidien, mais surtout de l'association "Inspired by Kylian Mbappé", la seule chose qui l'intéresse. Un extrait diffusé par Le Parisien la montre impitoyable dans les négociations avec son fils. "Je lui ai dit: 'en dessous de 30 %, je ne fais pas! Je me retire et je fais comme tout le monde : je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi!'" Selon elle, 30% des bénéfices générées par les sociétés du champion du monde 2018 sont reversés à IBKM. "Au début, je lui avais dit on fait 50/50 mais on a discuté et on est tombé à 30".

Quel est le but de l'association ?

L'association "Inspired by Kylian Mbappé" a été créée en 2020 par Kylian Mbappé et ses proches. Cette dernière aide notamment 98 jeunes à accomplir leur rêve professionnel derrière le leitmotiv "apprendre, comprendre, partager et transmettre". Elle organise régulièrement des stages ou des sorties culturelles et sportives entre autres. Pour la petite anecdote, "98" est un clin d'œil à son année de naissance mais aussi à la première étoile des Bleus. "Ce que la société a fait pour moi, je m'en suis toujours senti redevable. Je faisais partie des privilégiés, j'ai pu faire de ma passion mon métier. Je n'ai pas créé l'association pour déléguer. Je veux m'investir un maximum. Le football est primordial, en fonction des matchs, je peux me libérer. Mais même si je ne suis pas là, comme au week-end d'intégration des enfants, je suis tout, je savais ce qu'ils faisaient en temps réel ! " avait expliqué à l'époque Kylian Mbappé lors de la présentation de l'association.

Elle regrette la violence des propos envers son fils

Si elle est la première à être critique envers son fils comme lorsque ce dernier a qualifié Neymar de "clochard", Fayza Lamari regrette la violence des propos envers son fils dès que quelque chose ne se passe bien comme après son penalty loupé face à la Suisse lors du dernier Euro. "C'est la maman qui intervient. Il a 22 ans, il va commettre des erreurs, mais il ne méritait pas tout ce qui lui est arrivé. Donc là, je sors telle une louve".

Agente très puissante

Elle gère la carrière de joueur de son fils avec son père. Fayza Lamari est désormais un nom dans le milieu et elle n'hésite pas à parler directement aux présidents des grands clubs Un article de The Athletic montrait la mère de Kylian Mbappé comme "respectueuse mais totalement intransigeante" dans les négociations avec le Real en 2022. "Elle a tout compris. Elle n'a aucune expérience en tant qu'agent, mais elle est très intelligente dans la vie. Elle écoute et, si elle comprend les arguments de l'autre, elle les apprécie et sait se laisser guider. Elle a un avocat (Delphine Verheyden) qui lui explique tout et elle fixe la stratégie" explique à l'époque un proche participant aux négociations. Afin de valider ce nouveau train de vie, elle a lancé son agence de conseil et d'accompagnement pour gérer l'image de sportifs mais aussi leur carrière. Ses fils Kylian et Ethan, mais aussi le Lyonnais Rayan Cherki sont gérés par cette agence avant peut être d'autres célèbres sportifs.