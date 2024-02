DIRECT. AC Milan - Rennes : les Bretons sous pression, suivez le match

Battu à ce stade de la compétition la saison dernière par le Shakhtar Donetsk, Rennes renoue avec les barrages de l'Europa League face au géant européen l'AC Milan. Suivez le match, en direct, sur linternaute.com.

En direct

21:37 - Giroud de loin Depuis l'entrée de la surface rennaise, Giroud enroule une frappe qui manque de puissance. Mandanda se détend et réalise l'arrêt.

21:35 - Guéla Doué cadre Sur un centre venu de la gauche et mal renvoyé par Kjaer, Guéla doué s'essaie à une volée du gauche mais frappe du tibia. Son tir est trop tendre pour inquiéter Maignan.

21:34 - Doué dans la surface Les Rennais tentent de réagir immédiatement avec Désiré Doué à gauche mais le Rennais ne voit pas Bourigeaud et Santamaria dans l'axe en retrait et enroule un centre vers Kalimuendo que l'axe central milanais dégage.

21:32 - But de l'AC Milan (1-0) Florenzi est laissé libre de tout marquage à droite. Le latéral milanais prend le temps pour s'appliquer et délivrer un centre parfait dans la surface où Loftus-Cheek décroise sa tête et loge le ballon dans les filets rennais. Après 32 minutes de jeu, l'AC Milan prend les commandes.

21:30 - Leao lobe Loftus-Cheek Côté gauche, Leao pique de la pointe du droit un centre qui passe juste au-dessus de Loftus-Cheek, qui avait pris le dessus dans les airs sur Truffert. Le ballon file en sortie de but.

21:27 - Musah aux basques Parti de son camp, Désiré Doué voit l'espace s'ouvrir devant lui. Le Rennais remonte le ballon mais sous la pression du retour de Musah, rate sa transmission vers l'avant alors qu'il était arrivé à 25 m du but milanais.

21:24 - Bourigeaud proche du compte Après un bon travail de ses partenaires à gauche, Bourigeaud est servi idéalement par Désiré Doué dans la surface. Face à Kjaer et sur un pas, le Rennais arme du droit mais n'enroule pas assez son ballon pour cadrer. Belle situation pour Rennes à la 24e minute.

21:22 - Leao au second poteau Théo Hernandez enroule son corner au second poteau où traîne Leao. Dans le dos de Truffert, le Portugais pique sa tête sur...le latéral rennais avant de retoucher le ballon et de concéder la sortie de but.

21:20 - Theate de loin De 30 mètres, dans l'axe gauche, Theate prend sa chance du gauche mais sa frappe lui échappe totalement et passe largement au-dessus.

21:19 - Le corner passe dans la surface Florenzi brosse mieux son ballon avec son pied droit mais il ne trouve aucun partenaire dans la surface rennaise.

21:18 - Doué met en corner Leao cherche à accélérer pour déborder Guéla Doué mais le latéral rennais répond et du pied envoie le ballon en corner.

21:16 - Doué en retard Lancé dans la profondeur par Omari, Guéla Doué est en retard par rapport à Théo Hernandez. Les deux hommes se jettent et le latéral rennais vient percuter le capitaine milanais, commettant une faute.

21:15 - Hors-jeu de Pulisic Le corner concédé à droite par Truffert est joué avec le pied gauche d'Hernandez. Le capitaine milanais joue en retrait à l'entrée de la surface pour Florenzi. La volée du latéral italien est décentrée et arrive dans la zone sur Pulisic, signalé hors-jeu.

21:13 - Doué ferme le couloir Doué fait beaucoup d'efforts pour empêcher Loftus-Cheek de passer dans le couloir. Rennes fait bloc pour ne donner aucun espace aux Milanais.

21:11 - Musah rate le cadre Nouvelle situation dangereuse pour l'AC Milan. Florenzi donne par-dessus dans le couloir à Loftus-Cheek. L'Anglais percute et centre fort devant le but où Musah devance son défenseur sans parvenir à décroiser assez sa tentative pour inquiéter Mandanda. Les Milanais exercent une grosse pression dans ce début de match.

21:10 - Hernandez touché au pied Près de la ligne médiane, Théo Hernandez, capitaine du soir côté milanais, tente de se retourner et se fait marcher sur le pied par Doué.

21:09 - Reijnders au-dessus Florenzi enroule un corner que Pulisic dévie avant le premier poteau. Le ballon lobe le gros des joueurs et arrive à Leao. Le Portugais joue en retrait pour Reijnders qui arme une volée du droit. En déséquilibre et sous la pression de la montée de Terrier, le Néerlandais frappe au-dessus.

21:07 - Leao sur la barre Côté gauche, Leao réceptionne un renversement de jeu et de la poitrine s'emmène le ballon pour dépasser Doué. Dans la surface, le Portugais arme du droit une frappe sèche détournée sur la barre par Omari. Corner à venir.

21:04 - Milan a le ballon Les joueurs de l'AC Milan ont mis le pied sur le ballon et font travailler le bloc rennais qui coulisse bien pour le moment.

21:01 - Début du match Les joueurs de l'AC Milan donnent le coup d'envoi de la rencontre face au Stade Rennais.

20:57 - Entrée des deux équipes Les joueurs de l'AC Milan et de Rennes pénètrent sur la pelouse de San Siro dans une ambiance des grands soirs.

20:52 - La composition de Rennes sans surprise Comme annoncé, le Stade Rennais évoluera en 4-4-2 pour affronter l'AC Milan avec Terrier et Kalimuendo en pointe. Au milieu, on retrouve une ligne composée de Doué, Matusiwa, Santamaria et Bourigeaud. Derrière, Truffert évoluera à gauche à côté de Theate, Omari et l'autre Doué. Dans le but, Mandanda portera le brassard de capitaine.

20:50 - Cinq joueurs menacés Les Rennais devront se montrer prudent face à l'AC Milan. En effet, pas moins de cinq joueurs bretons sont sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune. Il s'agit de Bourigeaud, Truffert, Blas, Belocian et Wooh.

20:40 - Un mauvais souvenir La saison dernière, Rennes avait déjà disputé les barrages de l'Europa League et avait vu son parcours européen s'arrêter net. Après avoir perdu à l'aller (1-2), les Bretons avaient cru inverser la tendance en poussant les Ukrainiens en prolongation grâce à Toko Ekambi puis en menant mais un but contre son camp de Belocian dans les derniers instants les condamna aux tirs au but où ils cédèrent (3-3 sur les deux matchs, 5 t.a.b. 4).