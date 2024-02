OM - Shakhtar : Marseille en grand danger dans un Vélodrome bouillant

Une semaine après un nul évitable, l'Olympique de Marseille compte sur l'effet Gasset pour relancer un collectif malade face au Shakhtar Donetsk et se qualifier pour les 8es de finale d'Europa League.

L'Olympique de Marseille aurait certainement préféré traverser une semaine plus apaisée et préparer sereinement son barrage retour d'Europa League mais entre les souhaits et la réalité, il existe souvent une différence notable.

Un effet Gasset ?

La défaite de dimanche soir à Brest en a décidé autrement et a précipité l'éviction de Gennaro Gattuso. Arrivé à l'automne dernier, le technicien italien s'est montré incapable de relancer un groupe marseillais plombé par ses incohérences et un mental friable. Fort de ce constat, les dirigeants marseillais ont acté l'échec et ont donc décidé de le remplacer et de nommer Jean-Louis Gasset à la tête de l'équipe. Il s'agit déjà du quatrième entraîneur qui s'assoit sur le banc marseillais cette saison, symbole de l'instabilité du club et d'une crise qui s'enlise.

L'ancien sélectionneur de la Cote d'Ivoire, sommé de quitter son poste en janvier dernier à l'issue de la phase de groupes de la CAN, n'a eu que deux entraînements pour prendre en main son effectif. Trop peu pour espérer imprimer un nouveau style à son équipe. Aussi, ce coach expérimenté de 70 ans a décidé d'insister sur l'aspect psychologique. "Il faut qu'il y ait une prise de conscience", a-t-il invoqué face à la presse. Un discours entendu et repris par le capitaine marseillais Samuel Gigot. "Il faut avoir un déclic mental et se dire que maintenant c'est terminé, il n'y a plus rien qui passe", assume le défenseur, conscient que la responsabilité est avant tout celle des joueurs.

A l'aller, la semaine dernière, les béances mentales des Marseillais avaient encore sauté aux yeux. Deux fois devant au score, ils avaient à chaque été repris quelques minutes après chacun de leurs deux buts sur des erreurs de concentration et de discipline. Gasset a bien pris la mesure de ce problème et a écouté pour répondre au mieux. Pour donner de la confiance à ses hommes, il devrait les écouter et revenir au 3-5-2 qui sied mieux aux qualités de l'effectif. "Il faut qu'on reste solidaires et qu'on aille chercher la qualification", poursuit Samuel Gigot. Dans ce contexte, Gasset pourrait compter sur le retour à la compétition de Veretout. De quoi donner un peu de stabilité au milieu. En revanche, Pau Lopez devrait lui manquer la rencontre, car ressentant des douleurs au mollet.

Le Shakhtar en trouble-fête

De son côté, le Shakhtar Donetsk entend bien jouer les trouble-fête au Vélodrome et si possible profiter des atermoiements adverses. Le match de la semaine passée était son premier après deux mois de trêve et les Ukrainiens devraient ainsi se montrer plus en rythme. Déjà très remuant et auteur de l'égalisation dans le temps additionnel à Hambourg, Eguinaldo constituera une menace importante par sa capacité à accélérer et mettre de la vitesse. De même, les Marseillais devront se méfier de Zubkov, dangereux à l'aller mais maladroit dans la finition. Autant d'atouts pour le Shakhtar, qui connaît bien la formule en barrages. La saison dernière, les Ukrainiens avaient réussi à arracher leur qualification aux tirs au but à Rennes.

Un bon souvenir comme celui qu'a dû évoquer Marino Pusic à ses hommes. L'entraîneur croate était dans le staff du Feyenoord quand les Néerlandais s'étaient qualifiés au Vélodrome en mai 2022 pour la finale de l'Europa Conference League. "Je suis prêt à revivre l'expérience", a-t-il convenu dans un sourire. Aux Marseillais de se remobiliser et de se montrer responsable pour éviter un scénario contraire et poursuivre leur aventure européenne, sous de vivre une fin de saison délicate.

Le barrage retour d'Europa League entre l'Olympique de Marseille et le Shakhtar Donetsk aura lieu à partir de 21h, du côté du stade Vélodrome, à Marseille.

Le barrage aller d'Europa League entre l'Olympique de Marseille et le Shakhtar Donetsk sera retransmis en direct, sur W9 en clair, et sur Canal+Foot.

La rencontre entre l'Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset et le Shakhtar Donetsk de Marino Pusic sera accessible en streaming sur les plateformes 6 Play et CanalPlay.

Betclic : Olympique de Marseille : 1,70 / Nul : 3,82 / Shakhtar Donetsk : 4,77

Parions Sport : Olympique de Marseille : 1,70 / Nul : 3,90 / Shakhtar Donetsk : 4,90

Winamax : Olympique de Marseille : 1,70 / Nul : 3,85 / Shakhtar Donetsk : 4,80

Olympique de Marseille : Blanco – Clauss, Meité, Gigot (cap.), Mbemba, Merlin – Kondogbia, Harit, Veretout – Ndiaye, Aubameyang.

Shakhtar Donetsk : Riznyk – Konoplya, Bondar, Matviienko, Azarov – Stepanenko (cap.), Sudakov, Bondarenko – Zubkov, Sikan, Eguinaldo.