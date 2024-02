DIRECT. OM - Shakhtar : Marseille revient à hauteur, suivez le match

Une semaine après son nul à Hambourg, l'OM joue son destin européen face au Shakthar Donetsk dans un barrage retour d'Europa League qui promet tensions et suspense.

En direct

21:52 - L'OM toujours dans la course (1-1) L'Olympique de Marseille peut continuer de croire en ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale d'Europa League. Après dix premières minutes plus que délicates qui l'a vu concédé un but sur pénalty, l'OM a redressé la tête dans le sillage de Gigot et Kondogbia. Plus tranchants et convaincus, les Marseillais ont imposé leur rythme et un pressing efficace qui a abouti à l'égalisation d'Aubameyang, devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Derrière, les locaux ont poussé mais ont manqué de justesse dans le dernier geste.

21:51 - Pas de pénalty pour l'OM Une nouvelle fois les images sont revisionnées pour établir si le contact entre Moumbagna et Rakitskiy est licite ou non et une fois de plus, l'assistance vidéo estime que ce n'est pas suffisant pour siffler pénalty en faveur de l'OM.

21:49 - Harit au-dessus Sur un long ballon, Aubameyang gagne son duel aérien et prolonge de la tête vers la surface où Moumbagna est au duel avec Rakitskiy. Le défenseur ukrainien est pris et touche le Camerounais qui s'écroule. Dans la foulée, Harit se présente et devance Konoplia pour frapper du droit. Sa tentative ne retombe pas et passe au-dessus de la transversale de Riznyk.

21:48 - Eguinaldo pique trop Décalé à gauche de la surface marseillaise, à 25 mètres, Zubkov enroule le coup franc ukrainien. Devant le premier poteau, Bondarenko prolonge et permet au ballon d'atteindre Eguinaldo au second poteau. Là, le Brésilien pique trop sa tête. Sa tentative perd toute vitesse et Pau Lopez capte.

21:46 - Temps additionnel : 4 minutes Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans cette première période entre l'Olympique de Marseille et le Shakhtar Donetsk.

21:45 - Eguinaldo prend un jaune Côté droit, Clauss joue de l'épaule pour prendre le ballon dans les pieds d'Eguinaldo. Le Brésilien veut se rattraper et se jette, mettant au sol l'international français. Un tacle mal maîtrisé qui lui vaut un avertissement. Le coup franc marseillais ne donne rien.

21:42 - Erreur technique de Sudakov Sudakov manque sa remise en retrait et Rakitskyi ne peut empêcher le corner. Sur celui-ci, Moumbagna place sa tête au-delà du second poteau mais cela rebondit sur son défenseur. Le ballon revient sur le Camerounais qui ne parvient pas à frapper convenablement.

21:41 - Sikan enlève le centre de Clauss Le coup franc lointain de l'OM est joué court par Harit sur Clauss. Le latéral marseillais feinte le centre et accélère violemment à droite pour déposer son défenseur. Il s'applique pour centrer dans la surface où Sikan se signale de la tête en prolongeant le ballon, que lorgnait derrière un Marseillais.

21:39 - Pas de pénalty pour l'OM Les images du contact entre Gigot et Zubkov sont analysées et finalement, la décision de l'arbitre centrale est confirmée par ses assistants. Il n'y aura pas de pénalty en faveur de l'OM.

21:38 - Situation litigieuse dans la surface ukrainienne Le corner de Merlin est déposé au second poteau sur la tête de Meité. Le ballon rebondit entre Bondarenko et Konoplia. Gigot rôde et veut en profiter mais chute après un contact avec Zubkov. L'arbitre ne siffle pas mais l'arbitrage vidéo l'appelle pour contrôler la situation.

21:37 - Sikan à côté Servi dans le sens du jeu par Zubkov, Eguinaldo évite un tacle marseillais et donne à gauche dans la surface pour Sikan, auteur d'un appel croisé. L'attaquant ukrainien n'a pas de solution au centre et frappe du gauche, à côté du but de Pau Lopez.

21:34 - Mbemba sur Riznyk Les Marseillais ont repris le contrôle du match et de son rythme. Cela se matérialise avec plus de maîtrise technique et des latéraux plus hauts sur le terrain. Mbemba donne dans l'espace sur l'aile droite à Clauss dont le centre est dévié en corner par le tacle d'Azarov. Sur le coup de pied arrêté suivant, le latéral marseillais trouve encore Mbemba dont la tête est cadrée mais sur Riznyk.

21:33 - Mbemba en déséquilibre Merlin enroule un corner sortant en retrait dans la surface. Mbemba réussit à se démarquer mais en arrière, le défenseur congolais ne parvient pas à redresser le ballon avec sa tête.

21:31 - Kondogbia dans le mur A 25 mètres dans l'axe, Kondogbia se charge du coup franc marseillais mais de l'intérieur du gauche, il ne parvient pas à contourner le mur ukrainien.

21:30 - Aubameyang dans l'histoire En inscrivant son 7e but de la saison en Europa League, Aubameyang a porté son total à 31 dans la compétition, dont il devient le meilleur buteur de l'histoire, une unité devant le Colombien Radamel Falcao.

21:28 - Clauss rate son centre Clauss est trouvé dans la surface à la limite de la sortie de but sur une ouverture venant de l'opposée. Le latéral marseillais contrôle parfaitement mais s'emmêle au moment de centrer au premier poteau où Moumbagna s'était démarqué dans le dos de'Azarov.

21:27 - Kondogbia de loin Kondogbia est mordant dans le pressing et vient voler le ballon dans les pieds de Bondarenko à 25 mètres. Le milieu marseillais ne se pose aucune question et frappe fort du gauche. Sa frappe tendue est détournée par Riznyk.

21:24 - Aubameyang égalise pour l'OM (1-1) A la 24e minute, Aubameyang ramène l'Olympique de Marseille à hauteur du Shakhtar Donetsk. A 30 m du but adverse, Kondogbia provoque la perte de balle de Bondarenko. Harit prend le ballon et se projette vers l'avant. Il décale ensuite à gauche dans la surface Aubameyang qui, seul, referme son pied et marque au premier poteau quand Riznyk avait anticipé à l'opposé.

21:22 - De nombreuses erreurs techniques Les Marseillais sont incapables de trouver des solutions au coeur du jeu où le trio Kondogbia-Ounahi-Harit est trop absent. Merlin tente de recentrer sa passe et perd le ballon en raison d'une maladresse technique.

21:20 - Marseille n'approche pas Merlin esquisse un début de montée à gauche et donne sur l'aile à Harit qui doit s'employer pour réussir à maîtriser le ballon. Le Marocain est repoussé et les Marseillais sont contraints de reculer. Depuis le début du match, ils peinent à approcher de la surface adverse.

21:19 - Bondarenko sort en boîtant Bondarenko est touché suite au contact avec Gigot. Il sort du terrain en boîtant à droite où il se touche le haut de la cuisse, peut-être en raison d'une béquille. Les Ukrainiens vont jouer quelques minutes à un de moins.

21:17 - Carton jaune pour Gigot Gigot compense le manque d'engagement de ses partenaires par un excès de sa part. Déjà à la limite sur un tacle sur Zubkov quelques minutes plus tôt, le capitaine marseillais se jette avec les deux pieds devant pour enlever le ballon à Bondarenko. S'il a bien touché le ballon en premier, la dureté de son intervention lui vaut un carton jaune de la part de l'arbitre.

21:13 - But pour Donetsk et Sudakov (0-1) Sudakov prend ses responsabilités et ouvre, au dernier moment, son pied droit pour prendre à contrepied Pau Lopez, parti sur sa droite. Après 12 minutes de jeu, l'OM se retrouve mené par le Shakhtar Donetsk.

21:11 - Pénalty pour le Shakhtar Donetsk ! Terrible erreur de Clauss qui concède le pénalty à la 10e minute. Après une perte de balle d'Ounahi, Bondarenko ouvre le jeu dans l'axe près du rond central pour Sudakov. Le milieu ukrainien donne devant à gauche à Eguinaldo. Le Brésilien est cerné par deux Marseillais et profite d'un espace pour se retourner et entrer dans la surface où le latéral olympien le fauche. L'arbitre désigne immédiatement le point de pénalty.