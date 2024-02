Rennes - AC Milan : les Rennais condamnés à l'exploit, diffusion TV, compos... Les infos du match !

Après la lourde défaite (3-0) à l'aller, le Stade Rennais est condamné à un exploit ce soir. À domicile, les joueurs de Julien tenteront de renverser l'AC Milan en barrage retour de Ligue Europa. Diffusion TV, compositions probables... Découvrez toutes les informations sur la rencontre.

Le Stade Rennais fait face au plus grand exploit de son histoire européenne. Battus jeudi dernier à San Siro (3-0), les Rennais sont condamnés à réaliser l'une des plus belles prestations de leur saison. Préservés contre Clermont, Désiré Doué, Adrien Truffert et Benjamin Bourigeaud devraient démarrer ce soir face aux Rossoneri. En conférence de presse, Julien Stéphan n'a pas caché sa motivation. L'entraîneur des Rouge et Noir y croit : "C'est mal engagé, mais ce n'est pas terminé. On va jouer notre chance à fond, essayer de créer les conditions dès le début du match pour l'emballer, et puis faire le point ensuite à la mi-temps entre nous pour voir où on en sera. La question, c'est comment on fait pour emballer le match. Comment on crée les conditions tous ensemble pour essayer d'avoir une part d'irrationnel dans ce match-là. Puisque de toute façon on ne pourra pas jouer un match ordinaire si on veut créer ces conditions."

Du côté milanais, la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après un match aller à sens unique. Pour cette rencontre retour, Stefano Pioli pourra compter sur les retours dans le groupe de Fikayo Tomori et Pierre Kalulu. Les deux défenseurs ne devraient néanmoins pas jouer au Roazhon Park. Le technicien italien a loué les qualités rennaises en conférence de presse : "Leur verticalité, leur vitesse, c'est sûr, et aussi leurs positions, à l'aller ils ont essayé de nous mettre en difficulté avec des nouveautés. Nous pouvons nous attendre à quelque chose de différent demain soir. C'est une équipe rapide, une équipe de qualité qui ne lèvera pas facilement le drapeau blanc. Nous devrons être capables d'aborder le match avec beaucoup d'attention et de conviction, en gérant bien et en essayant d'assomer l'adversaire."

L'entraîneur des Rossoneri s'attends à une belle prestations des Bretons : "Je prends cela avec une grande concentration et une envie de passer ce tour. Nous avons une certaine avance, mais il est tout aussi vrai que nous ne pouvons pas considérer que c'est fini. Nous jouons une équipe qui se porte bien. Nous pouvons aussi nous attendre à des choses différentes parce qu'ils essaieront de revenir au score. Nous sommes simplement concentrés sur ce que nous devons faire pour réussir." Pour l'occasion, des galettes-saucisses seront offertes aux supporters milanais par le Stade Rennais.

À quelle heure débute Rennes - AC Milan ?

Le coup d'envoi du match retour du barrage de Ligue Europa opposant Rennes au Milan AC est prévu jeudi 22 février à 18h45 au Roazhon Park de Rennes (France). Le Portugais João Pinheira sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Rennes - AC Milan ?

Détenteur des droits TV de la Ligue Europa, RMC Sport 5 diffusera l'affiche entre le Stade Rennais et l'AC Milan. Le match sera également retransmis en clair sur RMC Découverte.

Si vous souhaitez regarder la rencontre retour du barrage de Ligue Europa entre les Rennais et les Rossoneri sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur RMC Sport ou vous créer un compte sur RMC BFM Play.

Quelles sont les compositions probables de Rennes - AC Milan ?

Rennes : Mandanda (G) - Seidu, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué - Terrier, Kalimuendo.

AC Milan : Maignan (G) - Florenzi, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez - Musah, Reijnders - Pulisic, Loftus Cheek, Leao - Jovic (ou Giroud).

Quels sont les pronostics de Rennes - AC Milan ?