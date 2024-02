DIRECT. Rennes - AC Milan : Bourigeaud sonne la révolte, Jovic lui répond, suivez le match

D'une frappe croisée avant le quart d'heure de jeu, Benjamin Bourigeaud a lancé le Stade Rennais vers l'exploit. Après la vingtième minute de jeu, Luka Jovic a remis les deux équipes à égalité. Dans un Roazhon Park des grands soirs, les Rennais sont lancés pour renverser l'AC Milan. Suivez le match en direct.

En direct

19:22 - Corner pour l'AC Milan Quelle chevauchée de Christian Pulisic ! L'Américain part de son camp et se défait de Désiré Doué. IL sert Luka Jovic, excentré sur la droite. Le Serbe centre mais Baptiste Santamaria dégage en touche.

19:22 - Théo Hernandez s'écroule Guéla Doué provoque Théo Hernandez mais le capitaine milanais récupère le ballon. Le Rennais commet une faute après une main au visage sur le latéral des Rossoneri, qui reste au sol.

19:19 - Six mètres Florenzi adresse un centre mais c'est trop long. Steve Mandanda se dégage.

19:18 - Coup franc pour Milan Après une récupération haute de Pulisic, l'arbitre siffle une faute de Désiré Doué après le rond central sur Bennacer.

19:17 - Kjaer repousse Dans la surface adverse, Amine Gouiri crochète Gabbia et frappe du gauche mais Simon Kjaer se trouve sur la trajectoire. Il repousse de la tête.

19:16 - Terrier surpris À vingt-cinq mètres des cages de Maignan, Kalimuendo temporise et cherche une solution. Il passe pour Terrier mais l'attaquant est surpris. Maignan s'empare du cuir.

19:12 - Exploit de Maignan Les Rennais repartent de l'avant après l'égalisation ! Kalimuendo frappe mais Mike Maignan boxe de la main gauche le tir à rebond de l'attaquant rennais. Le corner est bien dégagé par Reijnders.

19:10 - Kalimuendo au sol Désiré Doué dévie pour Kalimuendo qui est involontairement touché à la cheville par Musah. Coup franc à l'angle droit de la surface milanaise.

19:08 - Tout reste à faire ! Luka Jovic remet les deux équipes à égalité ! Après un premier avertissement il y a une minute, les Rennais craquent. Sur le côté gauche, Théo Hernandez est trouvé après une belle combinaison. En une touche, le capitaine des Rossoneri centre et tous les défenseurs du Stade Rennais passe à travers. Au second poteau, le Serbe reprend de la tête et trompe Steve Mandanda qui concède l'égalisation.

19:05 - La défense rennaise résiste Souvent trouvé sur le côté droit, Ismaël Bennacer se joue d'Arthur Theate et trouve Leão. Guéla Doué dévie le centre.

19:04 - Bennacer bute sur Theate Dans la surface rennaise, Ismaël Bennacer se met sur son pied gauche et déclenche une frappe. Sur la trajectoire, Arthur Theate dégage de la tête en touche.

19:03 - Pulisic se manque Sur le côté gauche, Théo Hernandez monte pour la première fois de la rencontre. Le capitaine milanais centre en retrait et trouve Christian Pulisic au point de penalty. L'Américain manque sa reprise du gauche et offre un six mètres.

19:01 - Truffert plus intelligent L'intensité ne retombe pas au Roazhon Park. Trouvé sur une belle transversale de Kjaer, Pulisic perd le ballon au détriment d'Adrien Truffert qui obtient un six mètres après un dégagement contré.

19:00 - Santamaria agressif Après un centre rennais, Théo Hernandez relance sur Luka Jovic mais il est devancé par Baptiste Santamaria, auteur d'un tacle glissé autoritaire.

18:56 - Bourigeaud sonne la révolte ! Désiré Doué remonte le ballon et trouve Martin Terrier sur le côté gauche. Le n°7 temporise et trouve Benjamin Bourigeaud à vingt-cinq mètres. Le milieu tente sa chance et trompe Mike Maignan d'un tir croisé.

18:55 - Premier corner pour Rennes Trouvé sur l'aile droite, Guéla Doué centre mais Théo Hernandez contre en corner. Le corner ne donne rien.

18:53 - Theate précieux Quel retour d'Arthur Theate ! Sur la gauche, Rafael Leão passe les bras face à Guéla Doué mais il est repris par le défenseur belge, auteur d'un superbe tacle. Six mètres pour Rennes.

18:52 - Pulisic imprécis Truffert joue vite la touche après la ligne médiane mais la remise de Terrier pour Désiré Doué est imprécise. Après un double-contact, Christian Pulisic tente de trouver Bennacer mais la passe termine en touche.

18:51 - Truffert à l'affut Ismaël Bennacer et Alessandro Florenzi combinent sur le côté droit. Le milieu algérien tente de retrouver son latéral mais sa passe est interceptée par Adrien Truffert.

18:49 - Truffert et Gouiri contrés Sur le côté droit, un centre vient de la droite. Truffert contrôle au second poteau mais sa frappe est contrée en touche par Florenzi. Sur la touche, Gouiri crochète devant la surface milanaise et tente sa chance mais Bennacer se trouve sur la trajectoire.

18:47 - Exploit de Mandanda ! Passe tendue de Bourigeaud pour Kalimuendo. Pris, l'attaquant perd le ballon et Bennacer trouve Rafael Leão sur le côté gauche. Le Portugais dépose Omari et frappe du droit mais Steve Mandanda repousse. Frayeur pour les Rennais.

18:46 - Première faute milanaise Dès les premières secondes, les Rennais mettent de l'impact ! Ismaël Bennacer commet une faute sur Martin Terrier.

18:46 - C'est parti ! Luka Jovic donne le coup d'envoi de Rennes - AC Milan !

18:44 - L'engagement pour Milan Théo Hernandez a remporté le toss. Les Rossoneri vont engager tandis que les Rennais attaqueront en première période devant leur kop.