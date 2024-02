L'ancien entraîneur du PSG Artur Jorge est décédé

L'ancien footballeur portugais Artur Jorge est mort ce jeudi 22 février.

Ancien joueur et entraîneur , Artur Jorge est décédé ce jeudi 22 février à l'âge de 78 ans. S'il est une figure bien connue au Portugal, il est également un visage familier pour les supporters du PSG. "C'est avec une profonde tristesse que la famille d'Artur Jorge Braga de Melo Teixeira annonce son décès ce matin à Lisbonne après une longue maladie. Il s'est éteint dans la sérénité, entouré de ses proches"

L'ancien joueur de Porto a été l'entraîneur du club de la capitale de 1991 à 1994 avant de revenir aux affaires entre 1998 et 1999. Il était l'entraîneur de l'équipe parisienne en 1993 lors du fameux PSG - Real en quart de finale de la Coupe UEFA. Le Portugais a, par la suite, poursuivi sa carrière d'entraîneur pendant plusieurs années. Il deviendra sélectionneur de l'équipe Suisse en 1995 puis de l'équipe portugaise un an après.

Après un bref passage à Créteil en 2006, la relégation du club le contraint à abandonner son poste pour se diriger vers la retraite. Mais, en 2014 à la surprise générale, Artur Jorge décide de reprendre du service, à la tête de l'équipe du MC Alger. Une dernière expérience à 68 ans qui ne se soldera pas par un succès et pour cause, il se fera licencier quelques mois plus tard. Depuis, Artur Jorge vivait une retraite paisible.