France - Espagne : un horaire inhabituel pour la finale de la Ligue des nations, les infos

La France affronte l'Espagne ce mercredi à l'occasion de la finale de la Ligue des nations chez les femmes.

L'équipe de France féminine est peut-être sur le point de remporter son premier titre international. Les Bleues ont réussi à se sortir du piège allemand sur leur pelouse (2-1) grâce à des buts de Diani et Karchaoui en demi-finale. Même si l'Espagne s'affiche en favori, les Tricolores affichent un bilan positif avec aucune défaite face aux Ibériques en 13 affrontements. "Il faut qu'on ait cette rage d'aller chercher quelque chose de plus", a affirmé le sélectionneur des Bleues après la demi-finale.

L'Espagne a remporté la dernière Coupe du monde et est favori pour remporter un deuxième titre international d'affilé. Les joueuses de Montserrat Tomé ont roulé sur les Pays-Bas en demi-finale avec une large victoire (3-0). Mais les Ibériques ont un avantage considérable puisqu'elles évolueront devant leur public à Séville.

Pour cette rencontre, l'horaire est inhabituel. En effet, ce 28 février est un jour férié en Andalousie, dont Séville est la capitale. De ce fait, la Fédération espagnole a pris l'option de cet horaire de 19h en espérant attirer le plus de monde possible au stade et notamment les familles. Au détriment des diffuseurs.

A quelle heure débute le match France - Espagne ?

Le match entre la France et l'Espagne débutera à 19h ce mercredi. La rencontre se déroulera à la Cartuja de Séville.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Espagne ?

C'est W9 qui diffusera cette finale de la Ligue des nations féminine entre la France et l'Espagne. La Suédoise Tess Olofsson sera l'arbitre de la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Espagne ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Espagne. 6Play et MyCanal retransmettront aussi le match.

Quelles compositions probables pour France - Espagne ?

Hervé Renard sera privé de Sandy Baltimore qui a dû quitter le groupe après une blessure. Le duo Katoto-Le Sommer devrait être reconduit en attaque. Le XI probable des Bleues : Peyraud-Magnin - De Almeida, Lakrar, Mbock, Karchaoui - Diani, Henry, Geyoro, Bacha - Le Sommer, Katoto.

Du côté de la Roja, Montserrat Tomé peut compter sur l'intégralité de son effectif et devrait se reposer sur son onze type avec la présence de la Ballon d'Or dans l'entre-jeu Aitana Bonmati. Le XI probable des Espagnoles : Coll - Battle, Paredes, Codina, Carmona - Bonmati, Lopez, Hermoso - Del Castillo, Paralluelo, Caldentey.