France - Espagne : toujours pas de titre pour les Bleues surclassées par la Roja, le résumé du match

La France s'est inclinée à l'occasion de la finale de la Ligue des nations face à l'Espagne ce mercredi 28 février (0-2) après un match largement dominé par la Roja. Le palmarès des Bleues reste encore vierge.

En direct

21:15 - Le résumé du match L'Espagne surclasse la France et remporte la Ligue des nations (2-0). La première énorme occasion de la partie intervient dès la 8e minute mais la frappe de Paralluelo échoue de peu au-dessus des cages françaises après un excellent retour d'Amandine Henry. Après ce premier frisson, la Roja va continuer d'insister pour faire plier Peyraud-Magnin et les Bleues. La gardienne française est, par ailleurs, sauvée par son poteau peu avant la demi-heure de jeu (26e). Ce fut le dernier avertissement avant la concrétisation de cette domination. Aitana Bonmati reprend un centre fort d'Olga Carmona et trompe Pauline Peyraud-Magnin dépassée par la vitesse d'exécution (32e). Juste avant le retour aux vestiaires, Aleixandri est toute proche de donner un break d'avance à son équipe mais son coup de tête est dévié de justesse par Amandine Henry (45e+1). Au retour de la pause, les Bleues semblent revenir avec de meilleures intentions mais la Roja va faire très mal aux joueuses d'Hervé Renard. Batlle est servie dans son couloir et centre en retrait vers Caldentey qui ne se fait pas prier pour donner le break à son équipe (53e). Ce deuxième but ne rassasie pas les joueuses de Montserrat Tomé. Les Espagnoles poussent pour ajouter un troisième but mais faiblissent petit à petit laissant des opportunités aux Bleues en fin de rencontre. C'est malheureusement trop juste pour réellement inquiéter les Espagnols qui étaient largement au-dessus ce soir infligeant un nouveau camouflet aux Françaises toujours privées de titre.

21:00 - Toujours pas de titre pour la France La déception est d'autant plus grande après ce France - Espagne pour l'équipe d'Hervé Renard qui disputait sa première finale continentale dans l'histoire du football féminin.

20:55 - L'immense déception d'Hervé Renard Le sélectionneur des Bleues s'est arrêté quelques secondes au micro de W9 après ce France - Espagne. "L'Espagne domine le football mondial et ce soir c'est la meilleure équipe qui a gagné", a lâché Hervé Renard qui semblait particulièrement déçu.

20:51 - L'Espagne remporte la Ligue des nations ! Pour la première édition de la Ligue des nations féminine, l'Espagne s'impose sans trembler face à la France dans cette finale grâce à des buts de Bonmati et Caldentey.

20:48 - Trois minutes de plus (90') L'Espagne est à trois petites minutes du sacre dans cette Ligue des nations. Le rêve des Bleues va prendre fin sauf petit miracle.

20:45 - Le temps file (89') Le premier sacre français s'éloigne de plus en plus alors que le temps réglementaire de ce France - Espagne est bientôt terminé.

20:43 - Hermoso sort sous une ovation (85') La meilleure buteuse de l'histoire de la Roja est remplacée pour les derniers instants de ce France - Espagne. Vicky Lopez la remplace.

20:41 - Superbe sortie de Peyraud-Magnin (83') La gardienne de la Juventus se jette devant deux Espagnoles après ce ballon distillé par Aleixandri qui avait fait un appel dans le couloir gauche.

20:39 - Le Sommer surprise (82') Cascarino trouve une passe géniale dans le dos de la défense espagnole. Dufour essaye ensuite de trouver Le Sommer mais l'attaquante française est surprise et loupe sa frappe.

20:37 - Dali et De Almeida ne se comprennent pas (80') Encore un ballon perdu pour les Bleues. Dali apporte du soutient offensif et se projette mais ne trouve pas De Almeida qui s'était arrêtée.

20:35 - La première occasion des Bleues !! (77') Après plus d'une heure d'attente, les Françaises se montrent enfin dangereuses dans ce France - Espagne. De Almeida est au second poteau et essaye de reprendre d'une volée peu académique mais ça passe de peu au-dessus des cages de Coll.

20:33 - Un double changement pour les Bleues (76') Hervé Renard fait un double changement pour le dernier quart d'heure de ce France - Espagne. Bacha et Diani sortent et sont remplacés par Dufour et Majri.

20:31 - Paredes reprend de la tête (74') Quelle liberté pour l'ancienne Parisienne sur ce corner. Irene Paredes reprend de la tête après avoir été laissée seule mais Peyraud-Magnin s'impose en deux temps.

20:30 - Un deuxième changement (72') Athenea cède sa place dans ce France - Espagne et est remplacé par Eva Navarro pour les 20 dernières minutes de cette finale de la Ligue des nations.

20:28 - Nouveau jaune (71') Tess Olofsson a la main plus lourde dans cette fin de France - Espagne et distribue un nouveau carton jaune après une faute de Aleixandri.

20:27 - Athenea manque son contrôle (70') La Roja profite des espaces laissés par les Bleues pour essayer de punir en contre mais Athenea s'emmène mal le cuir et permet le retour de Mbock.

20:25 - Un changement pour l'Espagne (68') Montserrat Tomé fait un premier changement dans ce France - Espagne. La première passeuse décisive Olga Carmona est remplacée par Oihane.

20:23 - Diani prend jaune (66') L'ailière de l'équipe de France prend un carton jaune après une grossière semelle sur Codina Panedas.

20:22 - Beaucoup de déchet (65') Tout peut aller très vite dans le football mais ce France - Espagne est un long calvaire pour les Bleues qui n'arrivent pas du tout à se trouver.

20:19 - L'Espagne insiste (62') Malgré leur avance de deux buts, les Espagnoles continuent de pousser pour se mettre encore plus à l'abri dans ce France - Espagne. Nouveau corner à suivre pour la Roja.

20:17 - L'heure de jeu (60') L'équation est désormais très simple dans ce France - Espagne. Les Bleues doivent tout donner pour essayer de faire douter la Roja qui mène de deux buts et qui se rapproche du sacre dans cette Ligue des nations.

20:15 - Hervé Renard réagit (58') Le sélectionneur des Bleues n'attend pas plus pour faire du changement dans ce France - Espagne. Henry et Katoto cèdent leur place à Cascarino et Dali.

20:13 - Batlle avertie (56') L'arbitre de ce France - Espagne sort le premier avertissement de la soirée après une faute à retardement de Batlle sur Bacha.

20:10 - Ça fait 2-0 !! (53') Encore une action d'école des Espagnoles qui continuent de dominer les Bleues dans ce France - Espagne. Le centre en retrait trouve Caldente qui réussit à tromper Pauline Peyraud-Magnin d'une frappe croisée imparable.