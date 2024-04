L'arbitre de Barcelone - PSG est particulièrement sévère

C'est le Roumain Istvan Kovacs qui sera au sifflet pour le quart de finale retour entre le FC Barcelone et le PSG.

Le Paris Saint-Germain va devoir aller chercher sa qualification en demi finale de Ligue des Champions sur les terres barcelonaises. Battus 3 buts à 2 au Parc des Princes, les coéquipiers de Kilian Mbappé sont dans l'obligation de gagner au stade Lluís Companys. La rencontre, délocalisée au stade olympique de Montjuic en raison des travaux du Camp Nou, promet un bel affrontement entre deux clubs qui n'ont pas participé au dernier carré de la compétition depuis plusieurs éditions.

À la veille d'un match capital pour les deux formations, l'UEFA a dévoilé le nom de l'homme en noir qui officiera pour ce quart de finale retour de la compétition. C'est le Roumain Istvan Kovacs qui arbitrera les vingt-deux acteurs à Barcelone. L'arbitre de 39 ans a déjà arbitré 21 rencontres de C1 par le passé, dont la demi finale aller entre Manchester City et le Real Madrid en 2022. C'est également lui qui avait arbitré le huitième de finale retour de Ligue Europa entre Marseille et Villarreal. Le club phocéen avait alors demandé, sans succès, à l'UEFA de changer d'arbitre en raison de différents lors du 3e tour préliminaire perdu par l'OM contre le Panathinaïkos lors duquel le Roumain avait expulsé Geoffrey Kondogbia.

Le PSG a déjà rencontré deux fois Istvan Kovacs, en 2019 lors d'une victoire 5-0 contre Galatasaray, et cette saison lors de la déroute 4 à 1 contre Newcastle. En face, le Barça n'a croisé qu'une seule fois la route de l'arbitre roumain, en Ligue Europa pour un 16e de finale contre le Napoli conclu sur le score de un but partout.

Un arbitre particulièrement sévère

En 21 matchs de Ligue des Champions, Istvan Kovacs s'est taillé la réputation d'avoir le carton jaune facile. Avec un peu plus de cinq cartons jaune distribués par match en moyenne, il fait partie des arbitres sanctionnant le plus les joueurs de la compétition. Cet élément est à prendre particulièrement en considération pour le Paris Saint-Germain, alors que plusieurs joueurs sont sous le coup d'une suspension pour une éventuelle demi finale en cas de qualification. Il s'agit notamment des deux défenseurs centraux Lucas Hernandez et Martin Skriniar, ainsi que de Vitinha, buteur à l'aller et de Manuel Ugarte. En revanche, les Parisiens pourront compter sur le retour de suspension de leur latéral Achraf Hakimi. En face, le FC Barcelone devra faire sans Sergi Roberto et Andreas Christensen, tous les deux suspendus.