Pays Bas - Turquie : une opposition de styles

La Hollande défie en quart de finale à Berlin une surprenante équipe de Turquie, pour une place dans le dernier carré de cet EURO 2024. Une rencontre entre deux équipes au jeu totalement différent.

Entre une équipe hollandaise qui semble avoir enfin retrouvé son allant offensif et une formation Turque qui s'appuie sur son efficacité sur les coups de pied arrêtés, ce dernier quart de finale de l'EURO 2024 promet beaucoup de spectacle à l'Olympiastadion de Berlin.

Koeman a retrouvé la bonne formule

Le sélectionneur batave Ronald Koeman, s'est bien creusé les méninges depuis le début de compétition pour trouver son meilleur trident offensif dans son immuable 4-3-3. Ni Simons (face à la Pologne), Ni Frimpong (face à la France), ni Malen (face à l'Autriche) ne l'ont convaincu sur le côté droit de l'attaque. La copie emballante face à la Roumanie lui a donné enfin quelquese certitudes sur le trio Gakpo, Depay, Bergwijn. Une circulation de ballon plus fluide, des combinaisons de passes bien senties et un jeu vers l'avant plus animé et imprévisible.

Critiqué après des prestations amorphes au premier tour, l'ancien coach des Blaugrana devrait donc reconduire le même onze face à la Turquie, en essayant de reproduire la même recette que face à la Roumanie, voir mieux, comme le souhaite le milieu de terrain Jerdy Schouten "Bien sûr, chaque adversaire a une influence sur la façon dont nous nous préparons. Nous ne pouvons pas simplement copier et coller ce que nous avons fait contre la Roumanie. Mais le plus important, c'est que nous regardions d'un œil critique le dernier match, même s'il s'agissait d'une bonne performance. En termes de façon de jouer, de presser et de construire depuis l'arrière, nous devons faire encore mieux contre la Turquie" a assuré Schouten. Petit bémol, les nombreux supporteurs néerlandais qui ont accompagné leur sélection depuis le début de l'EURO ne feront pas le poids face au contingent des supporteurs turcs à l'Olympiastadion.

La Turquie amoindrie

Les hommes de Vincenzo Montella, auront bien besoin de ce soutien supplémentaire de son douzième homme, car l'équipe Turque se présentera face aux Pays-Bas bien amoindrie. Outre les absences des deux milieux de terrain, Kokcu et Yuksek pour cause d'accumulation de cartons jaunes, la Turquie sera privée de son héros face à l'Autriche, Merih Demiral. Le défenseur, double buteur en huitièmes de finale a été sanctionné pour deux matches par l'UEFA pour un geste controversé à caractère politique. La tâche s'annonce donc rude pour les partenaires de Hakan Calhanonglu, qui sera lui de retour dans le onze titulaire après avoir purgé son match de suspension.

Le milieu de terrain de l'Inter Milan, s'est d'ailleurs montré très ambitieux hier en conférence de presse quant aux chances de son équipe de passer le cap batave "Nous espérons obtenir une autre victoire. C'est notre plus grand rêve. Il n'y a rien que nous ne puissions réaliser. Rien n'est impossible. En fait, avant le match contre l'Autriche, nous avions dit que nous voulions atteindre [les quarts de finale] et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous voulons entrer sur le terrain avec le même état d'esprit" a-t-il déclaré. Ses partenaires devront néanmoins s'appuyer encore une fois sur un style plus défensif avec deux lignes de quatre bien compactes face à l'armada batave. Un succès à Berlin, et la Turquie pourra égaler la belle performance de l'EURO 2008 ou elle avait atteint les demi-finales.

Les compos probables des deux équipes

L'équipe des Pays-Bas: Verbruggen (G) - Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké - Schouten, Reijnders , Simons - Gakpo, Depay, Bergwijn

L'équipe de la Turquie: Günok (G) - Müldür, Akaydin, Bardakcı, Kadıoğlu - Yokuşlu, Ayhan, Güler, Çalhanoğlu - Yıldız, Yılmaz

Turpin au sifflet

C'est le français Clément Turpin qui dirigera la rencontre entre les Pays-Bas et la Turquie qui débutera à 21h. L'arbitre français dirigera son troisième match à l'EURO après Allemagne-Ecosse (5-0) et Angleterre-Slovénie (0-0).

