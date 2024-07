Pourquoi Aymeric Laporte joue-t-il pour l'Espagne ?

Ancien international français chez les jeunes, Aymeric Laporte est désormais l'un des cadres de l'Espagne.

Né à Agen, Aymeric Laporte va vivre une demi-finale très particulière face à l'équipe de France mardi soir. Le défenseur central a fait toutes ses classes en France, du côté du Su Agen puis de l'Aviron Bayonnais avant d'éclore réellement dans les Pyrénées pour signer à l'Athletic Bilbao avant de signer à Manchester City puis, récemment, à Al-Nassr en Arabie Saoudite.

Malgré 51 apparitions chez les jeunes de l'équipe de France, il a fait le choix de représenter la Roja. Appelé à deux reprises par Didier Deschamps, il n'a, en effet, pas disputé la moindre minute avec le maillot des Tricolores (en A, les équipes de jeunes ne comptant pas dans ce total). "Bien sûr, je ne pense pas que ce soit à cause d'un problème sportif. Je pourrais être champion du monde, mais ce sont les décisions du sélectionneur, qui ne m'appelle pas pour des raisons personnelles, je pense, et je dois le respecter" avait-il lancé très agacé à l'époque.

"À l'époque, j'ai pris la décision de jouer pour l'équipe nationale espagnole. J'ai été convaincu, tant par l'entraîneur que par la philosophie du pays, avec laquelle je me sens en phase. Je me sens beaucoup plus identifié aux Espagnols, et les Espagnols me rendent l'affection que je ressentais pour eux à l'époque, et que je ressens encore aujourd'hui" a expliqué un Aymeric Laporte désormais apaisé au quotidien Sport en 2022.