Kylian Mbappé blessé : de belles retrouvailles manquées avec le Real, combien de temps pour revenir après sa blessure ?

Touché à la cuisse face à Alavés en championnat espagnol mardi soir, Kylian Mbappé est bel et bien blessé. La durée de son indisponibilité inquiète...

C'est confirmé. Après une victoire (3-2) face à Alavés en Liga ce mardi soir, et un superbe but concluant un mouvement impressionnant avec Jude Bellingham, Kylian Mbappé est bien touché à la cuisse a indiqué le Real de Madrid ce mercredi. L'ancien attaquant du PSG serait forfait pour plusieurs semaines indiquent plusieurs titres de presse cet après-midi. "Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les Services Médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Évolution en attente", s'est pour sa part contenté d'écrire le club espagnol dans un communiqué laconique.

Kylian Mabappé va passer une batterie d'examens complémentaires pour mieux appréhender sa blessure, son traitement et la durée de son absence. Marca et d'autres médias espagnols assurent que Kylian Mbappé va manquer au moins trois semaines voire un mois de compétition. Le capitaine de l'équipe de France sera donc absent lors du derby face à l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, le prochain choc du Real en Liga. Il va également manquer la rencontre face au Villarreal, mais aussi et surtout le choc de Ligue des champions face à Lille, prévu le 2 octobre prochain, au Stade Pierre Mauroy.

Un coup dur et une belle occasion manquée pour Mbappé puisque son frère Ethan Mbappé a rejoint le LOSC en début de saison et y fait figure de joker de luxe. Déjà titulaire (face à Angers notamment) en Ligue 1, le frère cadet de Kylian Mbappé avait été aligné quelques minutes lors du premier match européen des Nordistes face à Prague en barrages de C1 fin août, avant de se blesser lui aussi à un adducteur. S'il n'a pas été aligné face au Sporting Portugal la semaine dernière, rencontre qui s'était soldée par une défaite (2-0), Ethan Mbappé a en revanche fait son retour à l'entraînement ce mardi, ce qui laissait espérer quelques minutes de jeu face à son grand frère et au Real le 2 octobre... Kylian Mbappé devrait aussi manquer le rassemblement des Bleus pour la suite de la Ligue des Nations face à Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre.