PSG - PSV Eindhoven : un grand retour en attaque pour Paris ! Heure, chaîne TV

Le PSG accueille le PSV Eindhoven ce mardi à l'occasion de la troisième journée de la Ligue des champions.

Retour de l'Europe au Parc des Princes. Après une entame difficile en Ligue des champions face à Gérone (1-0) à domicile, les Parisiens n'ont presque pas existé à Arsenal et se sont logiquement inclinés (0-2). Avec trois points après deux journées, les joueurs de la capitale occupent la 19e place de la phase de Ligue. Un succès pourrait les faire basculer parmi les huit premiers qui se qualifieront directement pour les huitièmes de finale de la compétition.

En face, les Néerlandais du PSV Eindhoven cherchent toujours à décrocher leur premier succès en Ligue des champions. Les hommes de Peter Bosz se sont d'abord inclinés face à la Juventus Turin (1-3) avant de faire match nul à domicile face au Sporting Portugal (1-1). En Championnat, le PSV reste sur une impressionnante série de neuf victoires de suite mais l'Europe reste une autre histoire pour l'équipe des Pays-Bas. "C'est difficile d'évaluer son niveau. Il faut regarder si on joue à l'extérieur ou à domicile, ça change beaucoup de choses. C'est un adversaire de très haut nouveau, il domine son championnat avec des chiffres incroyables, ça va être un match très difficile. Je pense que ça va être un match semblable à celui de Strasbourg. Ils jouent loin de leur but. Ils ont marqué deux buts en Ligue des champions après avoir pressé haut. Ils jouent très bien avec les ailiers. Ils savent très bien défendre. Le résultat dira si on a un PSV plus ou moins agressif" a analysé Luis Enrique avant la rencontre.

A quelle heure débute le match PSG - PSV Eindhoven ?

Le match PSG - PSV Eindhoven débutera à 21h ce mardi. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - PSV Eindhoven ?

C'est Canal+Foot et Canal+Live 1 qui diffuseront cette rencontre entre le PSG et le PSV Eindhoven. Le Suédois Glenn Nyberg sera l'arbitre.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - PSV Eindhoven ?

La seule diffusion streaming disponible pour suivre ce PSG - PSV Eindhoven sera sur MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour suivre cette rencontre.

Quelles compostions probables pour PSG - PSV Eindhoven ?

Luis Enrique bénéficie du retour de son attaquant Randal Kolo Muani qui avait été forfait de dernière minute le week-end dernier en Championnat. En revanche, il ne devrait pas commencer à la pointe de l'attaque. Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, J. Neves - Dembélé, Asensio, Barcola.

Peter Bosz fait face à un gros coup dur pour le déplacement au Parc des Princes. En effet, il sera privé de son milieu de terrain Jerdy Schouten. Le XI probable du PSV : Benitez – Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Junior – Tillman, Til, Saibari – Bakayoko, De Jong, Lang.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - PSV Eindhoven ?

Betclic : 1,40; 5,20; 6,50

Winamax : 1,42; 5,10; 6,50

Unibet : 1,43; 5; 6,20