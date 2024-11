Lille - Juventus : un LOSC remodelé face à la Juve

Privée de nombreux éléments clés, l'équipe nordiste accueille la Juventus lors de la 4ème journée de Champions League. Bruno Genesio, contraint de réinventer son équipe demeure confiant et espère une troisième victoire d'affilée en C1.

Pour faire face à l'hécatombe de blessés qui s'abat sur le domaine de Luchin depuis quelques semaines, Bruno Genesio n'a d'autres d'options qu'endosser un costume de bricoleur pour espérer de continuer à surfer sur la belle vague de victoires sur la scène européenne. Victoirieux face au Real (1-0) et l'Atletico (3-1) après une défaite inaugurale contre le Sporting (0-2), le LOSC se présente ce soir face à la Juventus avec une équipe inédite où plusieurs joueurs ne joueront pas à leurs postes de prédilection. La grave blessure ce week end de Thomas Meunier (adducteur) conjuguée à celle d'André Gomes (ischio) ont alourdi la liste des convalescents du côté des Dogues, alors Thiago Santos (genou), Ismaïly et Haraldsson sont toujours à l'infirmerie. Et c'est une vraie équation à plusieurs inconnus que l'ancien coach rhodanien devra résoudre avant d'affronter la Vielle Dame.

Aissa Mandi devrait donc laisser sa place dans la charnière centrale pour occuper un poste de latéral droit qu'il a connu à ses débuts au Stade de Reims. L'Algérien ne devrait pas être dépaysé dans ce couloir, puisque il dépanne souvent à ce poste en sélection. Alors que le jeune Ousmane Touré était pressenti pour débuter dans l'axe, une lésion de la cuisse lui a été diagnostiqué avant-hier. C'est finalement Diakité et Alexsandro qui devront former le duo axial en défense. Au milieu le norvégien Osame Sahraoui tient la corde pour mener le jeu derrière Jonathan David malgré une légère blessure contractée vendredi, dans le cas contraire c'est le jeune Fernandez-Prado qui sera aligné. Benjamin André et Ayyoub Bouaddi devront former la paire de récupération afin d'alimenter Zhergova et Angel Gomes sur les ailes.

Un troisième exploit espéré

Pour Genesio, les absences ne doivent pas servir du prétexte pour se montrer moins ambitieux ce soir au stade Pierre Mauroy, la clé d'une bonne performance reste l'engagement " Chaque match est différent, mais l'intensité et l'engagement sont des conditions indispensables pour faire un résultat. L'équipe de la Juve comme beaucoup d'équipes italiennes est très bien organisée tactiquement, très difficile à jouer avec beaucoup d'individualités. Ce qui est important, c'est qu'on doit être conscients qu'on a déjà fait deux exploits face au real et à l'Atletico. Et quand vous le faites deux fois, vous devez capable de le reproduire. On va jouer notre chance à fond".

Face à lui se dressera une équipe de la Juventus, solide et difficile à manier qui n'a perdu aucun match en Serie A cette saison. Son entraîneur Thiago Motta n'a pas tari d'éloges envers son homologue lillois mais reste déterminé à prendre les trois points " Je ne suis pas impressionné par ses récents résultats (ceux de Genesio) parce qu'il faisait du bon travail dès ses débuts, à Lyon. Il voulait toujours transmettre une façon de jouer bien précise à son équipe, une façon collective de joueur. Ses équipes sont aussi très solides défensivement. Je connais cet entraîneur et ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Ce sera intéressant de le rencontrer demain. On sera concentrés et déterminés pour réussir un gros match... Tout le travail a été fait pour se retrouver dans une condition optimale pour affronter Lille, mais il faudra donner plus que notre maximum pour y arriver ". Un duel apre et tactique avec deux entraîneurs de renom en perspective, cela ressemble à l'affiche face au Real il y a un mois. Du côté des Dogues on signerait des deux mains pour le même dénouement.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre Lille et la Juventus débutera ce mardi à 21h, elle sera dirigée par l'arbitre Bosnien Irfan Peljto.

Sur quelle chaîne TV est diffusée la rencontre ?

Vous pouvez suivre ce duel entre le LOSC et la Juve sur Canal+ Foot, début de rencontre à 21 heures.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, vous pouvez se connecter sur la plateforme MyCanal.

Les compos probables :

La compo probable de Lille: Chevalier - Mandi, B.Diakité, Alexsandro, Bakker - André, Bouaddi - Zhergova, Angel Gomez, Fernandez-Pardo - J.David

La compo probable de la Juventus: Di Gregorio – Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso – Locatelli, McKennie – Conceicao, Koopmeiners, Weah – Vlahovic

