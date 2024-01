Dopage ? Vitamine ? La "boisson magique" de Novak Djokovic contient un ingrédient qui le rend invincible

Souvent décriée, la boisson mystérieuse de Novak Djokovic est indispensable à sa réussite.

La potion magique par Toutatis ! Novak Djokovic est une légende du tennis et ça, on ne peut pas le nier. Si le débat restera éternel sur qui est le plus grand entre le Serbe, Rafael Nadal ou Roger Federer... Sur les titres en Grand Chelem, en Masters 1000 et même les tournois ATP 500, il n'y a pas vraiment de débat, le Goat, c'est le Djoker. Pourtant, Novak Djokovic n'a jamais eu une très grosse côte de popularité. "Nole" a souvent été perçu comme arrogant, froid dans son attitude et son jeu avec quelques coups de sang sur le terrain. Du coup, chacun de ses faits et gestes sont analysés et décriés pendant plusieurs semaines.

L'un d'entre eux a fait et fait toujours même polémique, sa "boisson magique". Les joueurs de tennis doivent s'hydrater et s'alimenter à chaque changement de côté pour garder son niveau de jeu, mais très souvent, et surtout quand le Serbe a des coups de moins bien, on aperçoit son équipe préparer une mixture très étrange, jouant même à cache cache avec les caméras afin de garder sa recette secrète. Si son physiothérapeute n'a rien de Panoramix et Novak Djokovic ne ressemble en aucun cas à un Gaulois du nom de Astérix, cette potion intrigue et interroge surtout les observateurs.

Lors de la demi-finale du tournoi de Paris Bercy en 2022, une vidéo virale avait fait le tour des réseaux sociaux, on y voit Ulises Badio, physiothérapeute du Serbe, mettre la main dans un sac à dos pour attraper une bouteille d'eau avant de commencer à mélanger des ingrédients. Lorsqu'ils prennent conscience qu'ils sont filmés, le reste du staff tente de cacher cette scène avant de transmettre la gourde à un ramasseur de balle pour qu'il apporte au Serbe. Mal en point dans le match, Novak Djokovic s'imposera finalement après avoir bu cette fameuse boisson... Une scène qui s'était également produite lors de la finale de l'Open d'Australie face à Dominic Thiem en 2020.

Mais alors que contient réellement cette boisson ? Si les rumeurs vont bon train et que les réseaux sociaux se sont déchainés en parlant de dopage, Novak Djokovic s'est exprimé à ce sujet. "Les liquides étaient des potions magiques que mon kiné prépare dans son labo. C'est tout ce que je peux dire." Pourtant, cette boisson n'a rien de secrète et l'ATP a pris la parole pour faire taire les commentaires acerbes. "Bien sûr, nous avons tous préparé des boissons de récupération ou des boissons d'effort pendant les matchs. En tant que physio, nous en avons souvent la responsabilité. Et bien sûr avec des produits autorisés et estampillés, choisis avec l'accord des médecins" explique un ancien physiothérapeute de l'ATP. Selon The Telegraph, Djokovic figure préfère prendre des suppléments énergétiques non mélangés ou de la poudre isotonique, un mélange avec des propriétés spécifiques dont la densité est proche du plasma sanguin.

La femme de Novak Djokovic était montée au créneau sur les réseaux sociaux, regrettant que tout soit sujet à une polémique de nos jours. "Je ne vois rien de louche. En fait, je vois des gens qui essaient de préserver la confidentialité de leurs affaires dans un monde où tout le monde pense avoir le droit de pointer une caméra sur vous quand il le souhaite. Apparemment, vouloir/essayer d'être privé vous rend douteux de nos jours."