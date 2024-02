Julian Alaphilippe envisage de prendre sa retraite et personne ne l'a vue venir

Icone de son sport, le Français envisage de prendre sa retraite à l'issue de la saison.

Il est l'une des légendes du sport français et sa présence lors des courses attire toujours les foules. Double champion du monde de cyclisme, il n'a quasiment plus rien à prouver dans le monde du vélo tant son palmarès parle pour lui. Détenteur à deux reprises donc du maillot arc-en-ciel, en 2020 et 2021, le Français est dans le Panthéon des plus grands.

En plus du plus prestigieux des maillots, Julian Alaphilippe a l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du cyclisme français et même de l'international. Il affiche 4 classiques à son palmarès avec une victoire sur Milan San Remo en 2019, trois Flèche Wallonne en 2018, 2019 et 2021, une Classique San Sebastian en 2018 et enfin la Strade Bianche en 2019.

En plus des Monuments, Julian Alaphilippe est un coureur de courses à étapes. Porteur du maillot jaune du Tour de France à plusieurs reprises, il a même failli terminer sur le podium de la Grande Boucle, échouant finalement à la 5e place en 2019. Il s'illustre également par ses victoires d'étapes, six au total sur le Tour de France, une sur le Tour d'Espagne. Rajoutons à cela le maillot de meilleur grimpeur du Tour de France, toujours très populaire, en 2019.

Malheureusement, l'âge d'or de Julian Alaphilippe s'est peut être terminé en 2022, une année marquée par ses nombreuses chutes. La plus grave étant celle sur Liège-Bastogne-Liège, qui lui avait valu un pneumothorax, deux côtes cassées et une fracture à une omoplate. Malgré des circonstances atténuantes, le coureur fait l'objet de grosses critiques de son manager Patrick Lefevere, jugeant son rendement insuffisant. En 2023, son année fut de nouveau très compliquée, malgré une victoire encourageante sur le Critérium du Dauphiné, son seul fait d'arme de la saison.

Après de nouvelles critiques sur ses performances, Julian Alaphilippe entame une nouvelle saison dans le doute. En fin de contrat l'année prochaine avec son équipe Soudal Quick Step, le Français envisage de prendre sa retraite. "Je prends chaque saison de ma carrière comme si c'était la dernière", a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Cycling News. "Je ne me dis jamais : 'Merde, c'est la fin de mon contrat ou l'année dernière, j'ai gagné beaucoup de courses, cette année je m'en fiche', non. À chaque nouvelle saison, je commence l'hiver comme si je n'avais rien gagné auparavant. Je pense toujours comme ça et pour être honnête, je ne sais pas où je serai l'année prochaine, si je continue, si je continue dans l'équipe, si je continue à faire du vélo, je ne sais pas..."

En attendant, pour cette potentielle dernière saison, le Français disputera pour la première fois de sa carrière le Giro au mois de mai prochain. La raison ? Un souhait de changement, mais également l'aura grandissante de son jeune coéquipier Remco Evenepoel. Le Belge participera pour la première fois de sa carrière au Tour de France en 2024 et Patrick Lefevere n'a pas souhaité aligner Julian Alaphilippe en tant que simple lieutenant.