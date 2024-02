À 14 ans, cette joueuse de tennis française casse déjà tout sur son passage

Elle est la future star du tennis français et probablement mondiale.

Vous faisiez quoi à 14 ans ? Vous étiez probablement en train de suivre vos cours au collège pour la plupart d'entre vous, mais pour certains, 14 ans, c'est le début d'une carrière de sportif de haut niveau ! Les athlètes sont détectés de plus en plus tôt, un âge parfois très précoce, afin de contrôler leur progression.

C'est le cas dans des disciplines comme le tennis, où la formation débute de plus en plus tôt et de plus en plus jeune. Des académies existent et certaines ont une renommée internationale comme celle de Rafael Nadal, celle de Juan Carlos Ferrero ou encore celle de Patrick Mouratoglou, coach français renommé.

Sur le circuit actuel, peu de joueurs et joueuses ont des points ATP ou WTA à l'âge de 14/15/16 ans, mais certains se démarquent comme la jeune russe Mira Andreeva qui secoue la planète tennis par sa maturité et son niveau de jeu à 16 ans. 293e en 2022 à 14 ans, elle est désormais à la 33e place et postule aux tableaux principaux des tournois 500/1000 et Grand Chelem.

En France, une jeune joueuse commence également à faire parler d'elle, Ksenia Efremova. Russe de naissance, la joueuse a été naturalisée en 2023 et n'a pas caché sa joie à l'époque. "Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Je voudrais vous annoncer à tous que je viens d'être naturalisée française et que je représenterai très prochainement la France lors des tournois individuels et compétitions par équipes. C'est un immense honneur qui m'est accordé et je vais tout faire pour en être digne. Allez !"

La Française a de l'ambition, de grosses ambitions même. Lorsqu'elle avait 12 ans, elle annonçait déjà la couleur, "je veux gagner tous les Grands Chelems et devenir numéro un mondiale à seize ans". Deux ans plus tard, elle casse déjà les records en devenant la plus jeune vainqueure d'un tournoi sur le circuit professionnel ITF depuis 2003, après son titre sur le tournoi de Monastir fin décembre.

Début 2024, Ksenia Efremova a disputé son premier match en Grand Chelem junior à l'Open d'Australie, face à la Tchèque Tereza Valentova, 16 ans, finaliste du dernier US Open junior. Un premier tour et surtout un premier Grand Chelem rondement menés puisque la Française a atteint les quarts de finale dès sa première participation, éliminée par la Slovaque Renata Jamrichova, numéro 1 chez les juniors et vainqueure du tournoi quelques jours plus tard.

La jeune française, bourrée de talent, fait l'unanimité auprès de tout le monde. Elle a également eu la chance d'avoir des sponsors très rapidement autour d'elle avec les équipementiers Nike et Yonex qui sont présents depuis le début de l'aventure, permettant à Ksenia Efremova de s'offrir un staff de haut niveau (coach tennis, préparateur mental, nutritionniste, endocrinologue).