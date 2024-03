Apple va sortir un nouveau produit que les amateurs de sport vont adorer, y compris ceux qui restent dans leur canapé

La marque à la pomme s'attaque au monde sport et ça devrait plaire aux fans.

Quand on parle d'Apple, on pense surtout aux téléphones et à son célèbre iPhone. On peut également penser à ses ordinateurs, ses tablettes ou encore sa toute dernière trouvaille avec le casque vision Pro, un casque de réalité virtuelle très immersif qui a fait le buzz ces dernières semaines.

Mais Apple a décidé de s'attaquer à un autre marché : celui du sport. Attention, on ne parle pas d'une montre connectée spéciale pour les sportifs, ni même d'une application qui vous permettra de faire votre sport au quotidien. Encore moins de chaussures connectées qui permettraient de contrôler votre rythme. Apple veut cette fois se lancer dans une application de résultats sportifs pour encore ajouter un nouveau service à son iPhone.

Jusqu'ici il manquait une vraie application sur les résultats sportifs. Apple a mis un terme à cette "anomalie" avec Apple Sports, une toute nouvelle application qui rassemble les résultats de nombreuses ligues sportives, de la NHL à la Ligue 1, en passant par le basket universitaire US au championnat de foot espagnol, italien et anglais. Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser leur tableau de bord pour suivre leurs équipes, ligues et tournois favoris. Apple promet l'ajout progressif d'autres ligues telles que la MLB, la NFL, la NCASF, la NWSL et la WNBA pour leurs prochaines saisons.

Le but d'Apple est de s'imposer dans les années à venir sur la diffusion des évènements, d'acheter les droits de certaines compétitions. Apple TV+, la plateforme de streaming du géant américain, diffuse déjà les matchs de la MLS, la ligue américaine de football, avec notamment sa nouvelle star Lionel Messi. Elle propose également chaque vendredi une sélection de matchs de baseball pour parfait son catalogue et satisfaire les fans. Des rumeurs ces derniers mois parlaient d'un intérêt d'Apple pour diffuser la Formule 1 ces prochaines années.

Mauvaise nouvelle en revanche pour les fans français de la marque à la pomme et du sport : la nouvelle application de résultats sportifs n'est pas encore présente dans l'Hexagone. Elle n'est accessible qu'aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni… Et si l'application reste correcte pour le moment, il reste des ajustements à faire pour Apple. On y retrouvera dans quelques temps les résultats des matchs passés, le calendrier des compétitions à venir, des statistiques etc. Bien qu'elle ne soit pas disponible en Europe, plusieurs langues sont d'ores et déjà implémentée avec le Français, l'Anglais, et l'Espagnol (Apple Sports requiert iOS 17.2 ou une version ultérieure pour être téléchargée et utilisée).