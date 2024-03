Mbappé pourrait louper les JO à cause de cette règle bien précise

Si on me laisse les faire..." Kylian Mbappé rêve des JO, mais il pourrait louper la compétition en juillet prochain à cause de cette règle bien précise.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 vont être au cœur de l'actualité ces prochaines semaines et vous risquez bientôt d'en entendre parler nuit et jour. Pour tous les athlètes, participer aux JO est un rêve ou une consécration, mais malheureusement, tous ne peuvent pas être de la fête. Pour l'épreuve de football, l'équipe de France olympique n'est pas l'équipe A de Didier Deschamps, mais l'équipe de France espoirs de Thierry Henry, esprit olympique (et règlement) oblige. Chaque équipe doit en effet être composée de joueurs âgés de 23 ans maximum au moment de Paris 2024, soit des joueurs nés le ou après le 1er janvier 2001.

L'ancien champion du monde et joueur d'Arsenal a malgré tout l'autorisation de prendre des joueurs qui ne font pas partie de la sélection espoirs. Et c'est précisément pour cette raison que Kylian Mbappé pourrait louper les JO. En effet, si l'attaquant français a toujours indiqué qu'il souhaitait faire les Jeux olympiques, Thierry Henry ne peut prendre que trois joueurs qui affichent plus de 23 ans en cette année 2024 dans un effectif de 18 joueurs maximum.

Alors est ce que l'ancien joueur d'Arsenal va sélectionner Kylian Mbappé ? Le toujours attaquant du PSG a expliqué qu'il voulait les faire, mais qu'il ne se mettrait pas son club à dos si ce dernier refusait sa demande, surtout qu'il y a un Euro de juin à juillet qui va déjà user les organismes. "Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses", a confié le champion du monde 2018 dans les colonnes de GQ. "Si on me laisse les faire, j'irais avec grand plaisir mais si ce n'est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l'histoire de l'équipe de France comme celui d'un joueur qui a compté."

Thierry Henry devra donc trouver un équilibre car Kylian Mbappé n'est pas le seul à vouloir participer aux JO. Antoine Griezmann en a parlé il y a quelques semaines. Il a confirmé qu'il discuterait avec les dirigeants madrilènes "en temps voulu" afin de les persuader de laisser accomplir son "rêve", participant à un moment "exceptionnel" comme les JO. Olivier Giroud, attaquant du Milan AC, a également expliqué qu'il souhaitait y participer. Les clubs auront également leur mot à dire car le Real aurait déjà annoncé à la FFF qu'il ne lâcherait pas ses joueurs.

La donne est complétement différente chez les femmes. Hervé Renard aura les mêmes choix à faire que lors d'une rencontre internationale classique car pour l'équipe de France féminine olympique il n'y a pas de limite d'âge pour pouvoir participer aux Jeux olympiques.

Dans l'histoire, beaucoup de grands noms du football ont inscrit les Jeux Olympiques à leur palmarès, comme Ferenc Puskás en 1952, Lev Yachine en 1956, Samuel Eto'o en 2000, Lionel Messi en 2008, Neymar en 2012 et 2016, Marta en 2004, 2008, 2012, 2016 et 2020, ou encore Alex Morgan en 2012, 2016 et 2020.