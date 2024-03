Il ne faut pas faire vos étirements n'importe quand sous peine de vous blesser gravement - voici le meilleur moment

De nombreux sportifs font leurs étirements à ce moment précis et c'est une grosse erreur selon ce coach.

Faire du sport est une bonne chose, probablement l'une des meilleures si vous voulez rester en forme au quotidien. Mais faire du sport peut aussi provoquer de nombreuses douleurs suivant le type d'exercice, son intensité ou la posture que vous adoptez. Et selon vos pratiques, le risque de blessure peut même augmenter considérablement.

Beaucoup de sportifs, par exemple, font et préconisent de faire des étirements pour s'échauffer afin de mieux préparer son corps à l'effort. Erreur et même grossière selon ce coach ! Pour le Dr Josh Goldman, directeur associé du Centre de médecine sportive de l'UCLA Health, faire ses étirements avant une pratique sportive est un mythe dont il faut absolument se débarrasser. Selon le spécialiste, en faisant une telle action, vous affaiblissez "tous les groupes musculaires que vous essayez d'entraîner" .

Souvent, on confond étirement avec échauffement. Bien évidemment, avant de faire toute pratique, intense ou non intense, il faut préparer votre corps à l'effort, mais un étirement avant l'exercice peut provoquer quelques mauvaises surprises et notamment des blessures. Lorsque les muscles sont échauffés, ils bougent plus facilement, deviennent plus souples et le sang circule mieux dans les vaisseaux sanguins. Mais lorsque vous vous étirez avant d'échauffer votre corps, vous ne réchauffez pas les muscles et si vous vous étirez à froid vous pouvez même causer de graves blessures. Des études ont même montré que les étirements sans échauffement entraînent une réduction à long terme de la force musculaire.

Alors quand devez-vous faire vos étirements ? Pour ceux qui, en lisant cet article, se sont sentis rassurés car ils font leurs étirements non pas avant la pratique sportive, mais juste après, il y a tout de même de quoi s'inquiéter : ce n'est pas non plus le moment idéal selon Josh Goldman qui préconise de faire ses étirements à un tout autre moment. Selon l'expert, il faudrait dans l'idéal étirer ses muscles "juste avant d'aller se coucher".

Si votre routine est cassée après cette explication et que vous voulez quand même faire des étirements avant votre sport quotidien, pas de panique ! L'important est que votre corps augmente sa température de 1 à 2,5 degrés Celsius au-dessus de la moyenne pour être parfaitement apte à exercer. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire vos étirements.

Il en existe d'ailleurs deux types, statique et dynamique. L'étirement statique consiste à maintenir une position simple pour réaliser l'étirement pendant environ 10 à 30 secondes, comme par exemple en essayant de toucher vos orteils avec les mains. L'étirement dynamique consiste de son côté en une série de mouvements que vous répétez pendant un certain temps. Ces mouvements contrôlés servent à étirer les fibres musculaires.